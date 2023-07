Stavbo bodo porušili in gradili stanovanja, umetniki pa se morajo izseliti

Ustvarjali s področja plesa in cirkusa nimajo veliko finančnih sredstev, zato si primernih prostorov ne morejo najeti. Prav tako v Ljubljani ni veliko primernih nepremičnin, ki bi omogočale vadbo na višini.

Danijela Zajc: Niti

Samostojni ustvarjalci in organizacije s področja sodobnega plesa in cirkusa, ki najemajo prostore na Parmovi cesti 25, se morajo do konca meseca iz dotrajane stavbe izseliti. Prostore so različni lastniki ustvarjalcem dovolili uporabljati za simbolično nadomestilo. Stavbo bodo avgusta porušili, ustvarjalci nadomestnih prostorov nimajo, piše Dnevnik.

Prostor je po pisanju časopisa Dnevnik namenjen umetnosti že od leta 2008, ko je dvorano najel plesalec Brane Potočan z zavodom Vitkar. Objekt je menjaval lastnike, ki pa so ustvarjalcem za simbolično nadomestilo dovolili uporabo sicer dotrajanih prostorov.

S 1. avgustom bo večje število organizacij in samostojnih ustvarjalcev s področja sodobnega plesa in cirkusa ostalo brez produkcijskih prostorov. Izseliti se bodo morali iz stavbe na Parmovi 25, kjer so bile tri večje dvorane, v katerih so zadnjih 15 let ustvarjale in se izobraževale generacije umetnikov različnih performativnih disciplin. Med drugim so v teh prostorih nastale tudi produkcije Slovenskega mladinskega gledališča in Anton Podbevšek teatra.

"Poslopje je bilo prodano novim lastnikom, ki bodo zdaj rušili in gradili stanovanja, mi pa se moramo izseliti."



Branko Potočan,

plesalec

Leta 2008 je te objekte odkupilo podjetje Energoplan. Po njegovem stečaju je prostore prevzela slaba banka oziroma DUTB, ki je umetnikom dovolila ostati. "Poslopje je bilo prodano novim lastnikom, ki bodo zdaj rušili in gradili stanovanja, mi pa se moramo izseliti," so Potočanove besede povzeli pri Dnevniku. Da imajo prostore na Parmovi, niso oglaševali iz uvidevnosti do vsakokratnega lastnika, je pojasnil Potočan.

Eno od večjih dvoran so si pred dvema letoma in pol uredili ustvarjalci s področja sodobnega cirkusa. Brez prostorov bodo tako ostali kolektiv Mismo Nismo, Društvo Matafir, člani združenja Cirkokrog, Ex-teater, umetniki Katarina Zalar, Danijela Zajc in Andrej Tomše.

"Kam bodo vse organizacije in posamezniki šli po izselitvi, še ne vedo. Intenzivno iščejo primerne prostore. Ker nimajo veliko finančnih sredstev, si primernih prostorov ne morejo najeti. Prav tako v Ljubljani ni veliko primernih nepremičnin, ki bi omogočale vadbo na višini," še piše Dnevnik.

Prihodnje leto tudi drugim organizacijam grozi, da bodo ostale brez prostorov. Tako je v negotovosti Cirkulacija2 v podhodu Ajdovščina, saj je na njeni lokaciji predviden kino, kot tudi produkcijski prostor Osmo/za v stolpnici Avtotehna na Slovenski cesti.

