Slovenija poziva Rusijo, naj spremeni svojo odločitev

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je Moskvo pozvalo, naj v izogib poslabšanja prehranske varnosti spremeni svojo odločitev

Odločitev Rusije o suspenzu mednarodnega sporazuma o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja bo imela posledice za najbolj ranljive v Afriki, je danes na Twitterju opozorilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). V luči tega je Moskvo pozvalo, naj v izogib poslabšanja prehranske varnosti spremeni svojo odločitev.

Ministrstvo je tudi spomnilo, da Slovenija aktivno prispeva k črnomorski pobudi z donacijo v višini enega milijona evrov. Prav tako pripravlja nov paket pomoči.

Ob tem je MZEZ retvital izjavo visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, ki je v ponedeljek v imenu unije obsodil ruski odstop od sporazuma o izvozu žita. Opozoril je, da Rusija s tem ogroža svetovno prehransko varnost ter pozval k prekinitvi nezakonite blokade ukrajinskih pristanišč in svobodni plovbi po Črnem morju.

Rusija je v ponedeljek do nadaljnjega odstopila od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja. Kot je pojasnila, je pripravljena obnoviti sodelovanje, takoj ko bodo izpolnjeni zahtevani pogoji. Ti med drugim vključujejo odpravo ovir za izvoz ruskega žita in gnojil ter ponovno vzpostavitev ruskega izvoza amonijaka.

"Vse to je zdaj ogroženo. Rusija še naprej uporablja hrano kot orožje in z odstopom od sporazuma blokira eno od glavnih izvoznih poti žita."



Josep Borrell,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

Sporazum je bil sicer ključnega pomena za zagotavljanje izvoza ukrajinskega žita na svetovne trge in pomoč ranljivemu prebivalstvu v stiski. Omogočil je varen izvoz skoraj 33 milijonov ton žita in živil v 45 držav z več kot tisoč plovili.

To vključuje 725.000 ton žita, odpremljenih z ladjami, ki jih je zakupil Svetovni program za hrano (WFP) v podporo svojim humanitarnim operacijam v Afganistanu, Etiopiji, Keniji, Sudanu, Somaliji in Jemnu, je pojasnil Borrell.

"Vse to je zdaj ogroženo. Rusija še naprej uporablja hrano kot orožje in z odstopom od sporazuma blokira eno od glavnih izvoznih poti žita," je opozoril in Moskvi pripisal odgovornost tako za motnje pri dobavi žita po vsem svetu kot naraščajoče svetovne cene hrane.

V luči tega v Bruslju pozivajo Rusijo, naj ponovno razmisli o svoji odločitvi in nadaljuje z izvajanjem črnomorske pobude. Unija bo medtem še naprej podpirala vsa prizadevanja za obnovitev izvajanja sporazuma.