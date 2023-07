Vreme / Ponedeljek najbolj vroč dan letošnjega poletja

V Dobličah pri Črnomlju se je ogrelo do 37,2 stopinje Celzija, tudi v Metliki je bila podobna temperatura, na Dolenjskem so izmerili okoli 36 stopinj, v Ljubljani stopinjo manj

Ponedeljek je bil najbolj vroč dan letošnjega poletja. V Dobličah pri Črnomlju se je ogrelo do 37,2 stopinje Celzija, tudi v Metliki je bila podobna temperatura, na Dolenjskem so izmerili okoli 36 stopinj, v Ljubljani stopinjo manj, je za STA danes povedal dežurni meteorolog na Arsu Blaž Šter. Ponekod so imeli tudi tropsko noč.

Po Šterovih besedah so bile ponedeljkove temperature najvišje to poletje. Danes ne bo tako vroče, ampak bo bolj soparno, je dodal. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Primorskem, kajti tam piha šibka burja, tako da je bilo zelo toplo tudi današnje jutro.

Ponekod so vremenoslovci zabeležili tudi tropsko noč. To je noč, ko se temperature ne spustijo pod 20 stopinj Celzija. Na vremenski postaji Dolenje pri Ajdovščini so tako ob 6. uri zjutraj ob šibki burji izmerjenih kar 26,2 stopinje Celzija, na Primorskem pa so davi že ob 9.30 temperature presegle 31 stopinj Celzija, je povedal Šter.

Na vprašanje, ali je vrhunec tokratnega vročinskega vala za nami, je odgovoril, da bo verjetno tako, saj naslednji dnevi ne bodo več vroči, ker bodo temperature nekaj dni pod 30 stopinj Celzija. Izjema bo Primorska, kjer bo še vedno kakšna stopinja nad 30 stopinj Celzija. Po zadnjih napovedih se lahko vročina prihodnji teden znova vrne, zaenkrat pa ni videti, da bi bila dolgotrajna. "Kaže, da se bo potem kar hitro nekoliko ohladilo," je še povedal Šter.

Po večini države bo danes večje preglavice delala kombinacija vlage in visokih temperatur, ta pa bo vztrajala še v sredo, ko pričakujejo najvišje temperature na jugu Slovenije, in sicer do 34 oz. 35 stopinj Celzija. Potem pa nas čaka prehod fronte in bolj sveže vreme oz. ohladitev, znova pa nas bodo doletele nevihte, je dodal dežurni meteorolog.

Arso je izdal opozorilo pred neurji za danes popoldne in zvečer, kar pomeni, da lahko pričakujemo močnejša neurja z debelo točo, močnim vetrom in nalivi. "Še najmanj nas skrbijo nalivi, večje težave bosta verjetno delala toča in veter, dogajanje pa se bo pričelo popoldne. Sreda bo sploh nekako zelo buren dan, dogajanje se bo pričelo po 14. oz. 15. uri popoldne in takšno vreme bo vztrajalo tudi del noči na četrtek. Takrat lahko pričakujemo tudi močnejše nevihte, lahko tudi ob morju," je dejal Šter.

Kot so sporočili iz Arsa, bodo danes pozno popoldan in zvečer ter v sredo, v noči na četrtek in v četrtek ob nevihtah z nalivi prehodno hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke predvsem v severni polovici Slovenije. Pri tem se bo predvsem v noči na četrtek povečala tudi vodnatost rek na tem območju, posamezne manjše reke bodo dosegle velike pretoke.

Vse dni bodo možna razlivanja hudourniških vodotokov in poplavljanja padavinske in zaledne vode. Večja verjetnost za ta pojav bo v severovzhodni in vzhodni Sloveniji, predvsem v sredo pa je možen tudi drugod po državi. V sredo zvečer bo ob možnih močnejših nevihtah povišano valovanje morja.