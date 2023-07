Vreme / Slovenijo je v torek prešla obsežna nevihtna linija

Veter je podirali drevesa in odkrivali strehe, v nekaterih delih države je bilo zvečer brez električne energije več tisoč odjemalcev

Slovenijo je v torek prešla obsežna nevihtna linija. Veter je podirali drevesa in odkrivali strehe, v nekaterih delih države je bilo zvečer brez električne energije več tisoč odjemalcev. Kako obsežna je škoda torkovih neurij, bo bolj znano danes. Za popoldne in zvečer pa so napovedana nova neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi.

Močna nevihtna linija je v torek pozno popoldne dosegla severno Slovenijo in se razdelila na dva dela. Prvi se je usmeril proti Savinjski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Zahodni del linije pa se je s severne Primorske usmeril nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in se pomaknil proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini.

Na Kredarici je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) veter dosegel hitrost 164 kilometrov na uro, na Krvavcu 136 kilometrov na uro. Na območju Črnomlja so zabeležili sunek vetra s hitrostjo 106 kilometrov na uro.

V številnih krajih so bile zvečer na terenu intervencijske službe, ki so odpravljale posledice neurja. To je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje med drugim odkrilo več streh stanovanjskih in gospodarskih objektov na območjih občin Celje, Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Velenje, Vojnik, Šoštanj. Po državi je brez električne energije ostalo več tisoč uporabnikov.

Že tretjič v zadnjem tednu dni je na Koroškem veter ruval in podiral drevesa, tokrat največ v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje. Gasilci so vnovič na terenu, saj je zaradi podrtih dreves zaprtih več lokalnih cest, mnogi so brez elektrike, med drugim v Črni, ponekod je veter poškodoval tudi strehe.

Po podatkih centra za obveščanje so gasilci v občini Črna na Koroškem odstranili več dreves z lokalnih cest in sprostili promet. Zaradi podrtega drevja je bila zaprta tudi cesta proti Slemenu, a je zdaj na črnjanski strani že odprta, je za STA povedala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.

Številni ostali brez elektrike

Po torkovem neurju z močnim vetrom, ki je podiral drevesa, so številni ostali brez elektrike, delavci elektro podjetij pa so tudi ponoči odpravljali prekinitve. Velik izpad dobave elektrike je bil na območjih Elektra Maribor in Elektra Ljubljana. Na območju Elektra Celje je bilo zjutraj brez elektrike še več kot 1300 odjemalcev.

Zaradi neurja in vetroloma je bilo na območju Elektra Ljubljana brez električne energije skoraj 35.000 uporabnikov. Trenutno je brez napajanja še nekaj več kot 6000 uporabnikov, ekipe Elektra Ljubljana pa so na terenu in odpravljajo okvare, je zapisano na spletni strani družbe. Okoli 8. zjutraj je bilo na območju Elektra Ljubljana brez električne energije 6325 uporabnikov, največ na širšem območju Vrhnike in na Kočevskem.

Po prehodu vremenske fronte v torek zvečer med 18. in 20. uro je predvsem zaradi močnega vetra in strel na oskrbovanem območju Elektra Maribor ostalo brez napajanja okoli 12.000 odjemalcev, predvsem na območjih Maribora za okolico, Slovenske Bistrice in Gornje Radgone.

"Do polnoči smo, kljub temu da so vse razpoložljive ekipe bile še na terenu zaradi posledic prejšnjega neurja z dne 13. julija, zagotovili električno energijo okoli 90 odstotkom teh odjemalcev. Trenutno so spet vse razpoložljive ekipe na terenu in še ugotavljajo razsežnost včerajšnje nevihte," so za STA pojasnili pri Elektru Maribor.

Uporabnike obveščajo, da naj vse morebitne okvare prijavijo na brezplačno številko 080 2105, vse pa prosijo za razumevanje ter da ravnajo z napravami z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.

Na distribucijskem območju Elektra Celje je bilo v torek zaradi posledic neurja brez električne energije skupaj nekaj več kot 4300 odjemalcev. Takoj, ko so se vremenske razmere umirile, so dežurne ekipe sistematično pristopile k odpravi škod na omrežju. Največ težav pri odpravi napak povzročajo podrta drevesa ob srednjenapetostnih daljnovodih. Dežurne ekipe Elektra Celje so napake odpravljale do 3. ure zjutraj, so sporočili iz Elektra Celje.

Davi ob 7. uri je bilo brez električne energije še vedno nekaj več kot 1300 odjemalcev. Najhuje je na Koroškem, in sicer na distribucijski enoti Slovenj Gradec, kjer je bilo zjutraj brez električne energije 1169 odjemalcev.

Stanje na drugih distribucijskih enotah je precej boljše, tako je na distribucijski enoti Krško brez električne energije samo še 72 odjemalcev, na distribucijski enoti Velenje 70 odjemalcev in na distribucijski enoti Celje 64 odjemalcev.

Pri Elektru Celje vse odjemalce opozarjajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Do prekinitev dobave električne energije je v torek zvečer prihajalo tudi na nekaterih mestih distribucijskega območja Elektra Primorska. Zjutraj je bilo brez električne energije še vedno nekaj več kot 800 odjemalcev na Bovškem, Cerkljanskem, Tolminskem, na območju Kobarida in Idrije ter na Kanalskem in Ajdovskem.

Večinoma gre za podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice. Ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje, dela bodo predvidoma potekala preko celega dneva, predvsem na Tolminskem in Cerkljanskem, so sporočili z Elektra Primorska.

Evakuirali 253 ljudi

Zaradi močnega vetrra, dežja ter udarov strel, so v občinah Kostel, Kranjska Gora in Brežice gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Po do sedaj zbranih podatkih so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice (14 dogodkov), Celje (145 dogodkov), Koper (1 dogodkov), Kranj (55 dogodkov), Ljubljana (213 dogodkov), Maribor (22 dogodkov), Murska Sobota (10 dogodkov), Nova Gorica (61 dogodkov), Novo mesto (73 dogodkov), Postojna (14 dogodkov), Ptuj (9 dogodkov), Slovenj Gradec (61 dogodkov) in Trbovlje (13 dogodkov).

Gasilci 10 poklicnih enot in 301 prostovoljnega društva so s cestišč, objektov, vozil in telekomunikacijskih vodov odstranjevali večje število podrtih dreves ter prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih in poslovnih objektov.

Podrta drevesa in veter so povzročili škodo na objektih, cestni in železniški infrastrukturi ter na vozilih. Na progi v Grosupljem je zaradi podrtih dreves prišlo do prekinitve železniškega prometa.

V občini Kostel je močan veter uničil šotorišče tabornikov, gasilci so evakuirali skupino 110 ljudi, od tega 70 otrok, v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara.

V naselju Dovje v občini Kranjska Gora so gasilci zaradi močnega vetra v prostore osnovne šole evakuirali 45 otrok, ki so taborili na prostem. V naselju Velike Malence v občini Brežice so gasilci iz kampa v prostore gasilskega doma evakuirali 98 tabornikov.