Nastop glasbene skupine EuroCubans

Skupino sestavlja štirinajst vrhunskih kubanskih in slovenskih glasbenikov, od tega trije grammyjevi nagrajenci

EuroCubans

© Simon Zimič

Glasbena skupina EuroCubans, ki jo sestavlja štirinajst vrhunskih kubanskih in slovenskih glasbenikov, od tega trije grammyjevi nagrajenci, bo v Sloveniji nastopila jutri, 21. julija, ob 21. uri v Minoritih v Mariboru. Teden dni kasneje, 28. julija, v Avditoriju Portorož in nato še 19. avgusta na Jazz Kampu Kranj.

Skupina je nastala na pobudo slovenskega tolkalca Črta Pšeničnika, ki je po formalni izobrazbi izpopolnjeval afrokubanske sloge z najboljšimi kubanskimi tolkalci, med drugim z grammyjevim nagrajencem Juanom de Marcosom Gonzálezom, eno osrednjih osebnosti kubanske glasbe. Slednji je v skupini glavni vokalist, zelo cenjen pa je tudi kot aranžer. Najbolj znan je kot član legendarne skupine Buena Vista Social Club. Gonzálezovo sodelovanje s številnimi uglednimi glasbeniki je pomembno prispevalo k popularizaciji kubanske glasbe po vsem svetu. Nastopal in snemal je tudi kot član priznanih Afro Cuban All Stars.

Skupino poleg Pšeničnika in Gonzáleza sestavljajo še druga znana imena jazza in latinske popularne glasbe. V prvi vrsti je tu trobentač Juan Munguia, dvakratni dobitnik grammyja z legendarno skupino Irakere. Igral je tudi z orkestrom Združenih narodov, ki ga je vodil Dizzy Gillespie. Med člani je tudi znani basist in dvakratni grammyjev nagrajenec Carlos D'l Puerto, eden izmed ustanovnih članov zasedbe Irakere ter eden kubanskih glasbenikov z najdaljšo in najbogatejšo umetniško kariero izvajalca in pedagoga.



EuroCubans med drugim sestavljajo še tolkalec Rolando Salgado Palacio, pianist David Alfaro, pevec Emilio Suarez Martinez ter drugi. Na enem mestu, v enem ansamblu, je združen združen cvetober 14 vrhunskih glasbenikov.