Orban (spet) kritiziral Evropsko unijo

Obtožuje jo vodenja "LGBTQ ofenzive" in federalizma

Madžarski premier Viktor Orban

© Flickr

Madžarski premier Viktor Orban je v današnjem govoru madžarski manjšini v Romuniji znova kritiziral EU, tokrat zaradi vodenja "LGBTQ ofenzive" in federalizma. Bruselj je obtožil, da je lani poskušal odkrito zamenjati oblast na Madžarskem, in obljubil, da bo njegova vlada še naprej ohranjala krščanske korenine države.

V nagovoru madžarski manjšini na poletni univerzi v romunskem zdraviliškem mestu Baile Tusnad v Transilvaniji je Orban izrazil upanje, da bodo evropske volitve prihodnje leto okrepile vlade po Evropi, ki nasprotujejo federalizmu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Ne smemo si delati utvar. Federalisti nas skušajo izriniti," je dejal in dodal, da so ti pri tem "uporabili vsa sredstva politične korupcije za financiranje madžarske opozicije" in "sprožili napad na višegrajsko skupino".

Po njegovih besedah si je EU lani prizadevala za zamenjavo oblasti na Madžarskem, zdaj to ponavlja na Poljskem, prav tako pa je želela preprečiti zmago italijanske skrajno desne vlade pod vodstvom Giorgie Meloni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Obregnil se je tudi ob romunsko zunanje ministrstvo, ki naj bi mu svetovalo, o čem naj danes v govoru ne govori, na primer o nacionalnih simbolih in kolektivnih pravicah manjšin. Poudaril je, da te pravice obstajajo in da so do njih upravičeni tudi etnični Madžari v Transilvaniji. Obenem je Bukarešti znova zagotovil podporo pri vstopu v schengensko območje.

Romunski nacionalisti so poskušali govor madžarskega premierja zmotiti, med drugim s sporočilom, da je Transilvanija za vedno romunska. V Romuniji sicer živi približno milijon in pol pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

Lani so se na Orbana usule kritike zaradi vsebine nagovora madžarski manjšini v Romuniji, ko je dejal, da nasprotuje "rasno mešanim narodom". Ena od njegovih svetovalk ga je celo primerjala z nacističnim ministrom za propagando Josephom Goebbelsom in odstopila.