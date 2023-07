Papež Frančišek pozval h krepitvi podnebnih ukrepov

Spomnil je tudi na stisko več tisoč migrantov, ki že več tednov tičijo v puščavah severne Afrike

Papež Frančišek

© Mazur/catholicnews.org.uk / Flickr

Papež Frančišek je ob vročinskih valovih, poplavah in gozdnih požarih, ki pustošijo po svetu, politične voditelje vseh držav včeraj pozval, naj storijo več v boju proti podnebnim spremembam. Posebej je omenil nedavne poplave v Južni Koreji, ki so zahtevale več kot 40 življenj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pri nas in v številnih državah doživljamo ekstremne podnebne dogodke," je voditelj Katoliške cerkve dejal vernikom po tradicionalni opoldanski molitvi Angel Gospodov na Trgu svetega Petra v Rimu.

"Prosim, ponovno pozivam voditelje držav, naj storijo kaj bolj konkretnega za omejitev izpustov in onesnaževanja. Gre za nujen izziv, ki ga ni mogoče odlagati, saj zadeva vse. Varujmo naš skupni dom!" je papež Frančišek dejal približno 20.000 vernikom, zbranim na trgu.

Italijo in večji del južne Evrope so v zadnjih dneh večkrat prizadeli vročinski valovi, zaradi gozdnih požarov pa je bilo včeraj več tisoč ljudi na grškem otoku Rodos evakuiranih iz domov ter turističnih nastanitev in prebivališč.

Papež Frančišek je spomnil tudi na stisko več tisoč migrantov, ki že več tednov tičijo v puščavah severne Afrike. Evropske in afriške vlade morajo poskrbeti za te ljudi, je dejal. "Sredozemsko morje ne sme biti več prizorišče smrti in nečlovečnosti," je dejal papež.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem v Rimu gostila konferenco na temo migracij v Sredozemlju, na katero so bili povabljeni voditelji več sredozemskih držav, med njimi tunizijski predsednik Kais Sajed. Evropska unija je pred tednom dni s Tunizijo sklenila sporazum o sodelovanju pri preprečevanju migracij.