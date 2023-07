V Izraelu novi protesti proti sporni pravosodni reformi

Več kot 1000 izraelskih vojaških rezervistov je zagrozilo s prekinitvijo prostovoljnega služenja

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu

© Manuel Lopez / Flickr

V Izraelu so v soboto potekali protesti proti sporni pravosodni reformi skrajno desne vlade premierja Benjamina Netanjahuja, ki jo bo kneset danes potrjeval v drugem in tretjem branju. Več kot 1000 izraelskih vojaških rezervistov je pred tem zagrozilo s prekinitvijo prostovoljnega služenja, če bodo oblasti sporno reformo sprejele.

Protesti proti sporni pravosodni reformi v Izraelu potekajo že od januarja, ko jo je vlada napovedala. V soboto zvečer se je v Tel Avivu na ulice podalo približno 170.000 ljudi, v Jeruzalemu pa okoli 85.000. Protesti so potekali tudi v drugih mestih v državi, organizatorji so skupno število udeležencev ocenili na več kot pol milijona.

Več tisoč vojaških rezervistov je pred tem zagrozilo s prekinitvijo prostovoljnega služenja, če bodo oblasti reformo sprejele. "Vsi skupaj smo odgovorni, da ustavimo globoko delitev, polarizacijo in razkol med ljudmi," so zapisali v izjavi, ki jo je podpisalo tudi več sto pilotov in pripadnikov specialnih enot oziroma komandosov.

Vlado so pozvali, naj "doseže široko soglasje, okrepi zaupanje vseh delov ljudstva v pravosodni sistem in ohrani njegovo neodvisnost" in v nasprotnem zagrozili s prekinitvijo prostovoljnega služenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v petek sicer dejal, da "sprejema ukrepe za dosego širokega soglasja" glede reforme. Da poskuša doseči dogovor z opozicijo, je sporočil tudi Netanjahu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S sporno reformo, ki jo je kneset minuli teden potrdil v prvem branju, želi Netanjahujeva vlada omejiti delovanje in pristojnosti izraelskega vrhovnega sodišča. V skladu z njo sodišče odločitev vlade ali njenih članov ne bo moglo več razglasiti za nerazumne.

Poleg tega bo vladi zagotovila nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov, z navadno večino pa bo kneset lahko razveljavil sodbe sodišča. Odpravila bi tudi pooblastilo vrhovnega sodišča, da posameznikom s kazensko evidenco prepove opravljanje visokih funkcij.