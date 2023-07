Uradni rezultati španskih volitev prinesli negotovost

Po okoli 90 odstotkih preštetih glasovnic ima desni tabor prednost pred levim, a ta za večino ni zadostna

Pedro Sanchez

© Flickr

Uradni rezultati predčasnih parlamentarnih volitev v Španiji niso potrdili pričakovanj, da bo naveza desnosredinske Ljudske stranke (PP) in skrajno desne stranke Vox vendarle dosegla absolutno večino v 350-članskem parlamentu. Po okoli 90 odstotkih preštetih glasovnic ima desni tabor prednost pred levim, a ta za večino ni zadostna.

Zmagovalka volitev bo tako sicer PP, ki jo vodi Alberto Nunez Feijoo, a a bo to očitno bolj Pirova zmaga. Velika desnosredinska tradicionalna stranka je po okoli 90 odstotkih preštetih glasov prejela približno 32,5-odstotno podporo, rahlo višjo od vladajočih socialistov premierja Pedra Sancheza, ki veljajo za tradicionalni steber levega dela španskega političnega prostora.

Glede na posebnosti španskega volilnega sistema si lahko Ljudska stranka obeta 136 sedežev v spodnjem domu parlamenta, socialisti pa 122. Glede na zadnje volitve novembra 2019 bi PP tako pridobila 47 sedežev, socialisti pa dva.

Skrajno desni Vox, ki je negativno nastrojen proti migrantom, LGBTQ skupnosti in tudi EU, je glede na volitve 2019 medtem celo poslabšal rezultat. Obeta se jim 33 sedežev, 19 manj kot v sedanjem parlamentarnem sklicu.

Koalicija levih strank Sumar, ki velja za naravnega potencialnega zaveznika socialistov, naj bi medtem dobila 31 sedežev. Leva stranka Podemos, neke vrste predhodnica naveze Sumar, je na volitvah v 2019 prišla do 35 sedežev.

Skupaj bi tako desni pol imel 169 sedežev, šest manj od absolutne večine, levi pa 153, torej 19 manj od večine. Ostalih 27 sedežev si bodo razdelile manjše, večinoma regionalne stranke, npr. iz Baskije in Katalonije, ki veljajo za radikalne v svojih zahtevah po večji avtonomiji od centralne države.

Te bodo torej jeziček na tehtnici v pogovorih v naslednjih dneh, lahko pa bi hipotetično prišlo tudi do manjšinske vlade in sprotnih projektnih povezovanj. Niso izključene niti skorajšnje ponovne volitve. Tako se je zgodilo tudi v 2019, ko so morali Španci na volitve dvakrat, aprila in novembra.

Do predčasnih volitev je sicer letos prišlo zaradi velikega poraza socialistov na nedavnih regionalnih volitvah. Premier Sanchez se je za volitve odločil kljub dejstvu, da je Španija ravnokar prevzela predsedovanje Svetu EU. Kritik je bil deležen tudi, ker so volitve potekale sredi izjemno vročega vremena in poletnih počitnic.