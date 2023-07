Odesa / V ruskem napadu uničeno skladišče za žito

Po prvih podatkih so bili ranjeni štirje pristaniški delavci

Ruske sile so v nočnem napadu z brezpilotnimi letalniki na pristaniško infrastrukturo blizu ukrajinskega mesta Odesa ob Črnem morju uničile skladišče za žito, je na družbenem omrežju Telegram danes sporočilo južno poveljstvo ukrajinske vojske. Po prvih podatkih so bili ranjeni štirje pristaniški delavci.

Dodali so, da je napad z droni iranske izdelave šahed-136 na pristaniško infrastrukturo trajal skoraj štiri ure in da so bili v napadu poškodovani tudi rezervoarji za skladiščenje drugih vrst tovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri drone je sestrelila ukrajinska protiletalska obramba.

Rusija je napade na območju regije Odesa okrepila, odkar se je pred tednom dni odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja. V tem obdobju je po navedbah ukrajinske strani v napadih na skladišča uničila že več kot 60.000 ton žita. Po odstopu iz sporazuma pa je Moskva sporočila, da bo ladje, ki bodo plule proti ukrajinskim pristaniščem, od koder izvažajo žito, obravnavala kot vojaške tarče.

Zahodne države so bile kritične do odločitve Rusije. Moskvo so pozvale, naj v izogib poslabšanja svetovne prehranske varnosti odločitev spremeni in nadaljuje sodelovanje pri sporazumu. Tega sta Kijev in Moskva ob posredovanju Združenih narodov in Turčije sklenili julija lani in ga trikrat podaljšali.

Moskva za novo podaljšanje zahteva odpravo ovir za izvoz ruskega žita in gnojil.

