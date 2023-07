Twitter / Novo ime in logotip

Omrežje se bo bolj osredotočilo na plačilne storitve in trženje

Lastnik družbenega omrežja Twitter Elon Musk in njegova nova glavna izvršna direktorica Linda Yaccarino sta v nedeljo napovedala preimenovanje omrežja v X in nov logotip, ki ne bo več temeljil na silhueti ptice

Lastnik družbenega omrežja Twitter Elon Musk in njegova nova glavna izvršna direktorica Linda Yaccarino sta v nedeljo napovedala preimenovanje omrežja v X, nov logotip, ki ne bo več temeljil na silhueti ptice, in preoblikovanje poslovnega modela. Omrežje se bo bolj osredotočilo na plačilne storitve in trženje.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Musk, ki je svojo profilno fotografijo že spremenil v bel simbol črke x na črni podlagi, so se odločili za minimalističen logotip po zgledu umetniškega sloga art deco. Del preobrazbe je tudi poimenovanje objave na omrežju kot x.

Musk, ki je Twitterjevo krovno družbo poimenoval X Corporation, je že pred časom napovedal, da je cilj njegovega prevzema Twitterja pospešitev ustvarjanja aplikacije X, ki naj bi bila "aplikacija vsega". Kot navaja AFP, se ime nanaša na podjetje X.com, ki ga je ustanovil leta 1999 in ki je postopoma preraslo v velikana plačilnih storitev PayPal. Aplikacija, ki jo načrtuje Musk, bo po ocenah AFP še vedno delovala kot družbeno omrežje, ki pa bo vključevalo tudi mobilna plačila in pošiljanje sporočil.

Kot je poudarila glavna izvršna direktorica Twitterja Yaccarino, bo X naprednejši od katere koli podobne storitve doslej. "Z močjo umetne inteligence nas bo X povezal na načine, ki si jih šele začenjamo predstavljati," je tvitnila v nedeljo.

Twitter, ki naj bi imel okoli 200 milijonov rednih uporabnikov, se že nekaj časa sooča s številnimi težavami, odkar je podjetje lani prevzel milijarder Musk in odpustil več tisoč zaposlenih. Musk, prav tako lastnik podjetij Tesla in SpaceX, je uporabnike Twitterja v minulih mesecih razburjal s številnimi spremembami, med drugim zaračunavanjem prej brezplačnih storitev. Muskove poteze so med drugim vodile v velik padec oglaševalskih prihodkov.

Družbeno omrežje Twitter je sicer nedavno dobilo neposrednega tekmeca. Ameriški spletni velikan Meta, pod okrilje katerega med drugim sodi Facebook, je namreč predstavil aplikacijo Threads. Aplikacija, ki še ni na voljo uporabnikom v EU, je postala najhitreje rastoča aplikacija, potem ko je v samo petih dneh zabeležila 100 milijonov uporabnikov. S tem je prehitela klepetalnega robota ChatGPT, ki je za dosego te številke potreboval dva meseca. Musk je Meti zaradi domnevne kraje intelektualne lastnine zagrozil s tožbo.

