»Skrajni čas je, da aktivni državljani prevzamemo osnovno pobudo«

IZJAVA DNEVA

"V prvi vrsti napredna civilna družba. Ne toliko politične stranke, saj izkušnje kažejo, da te po prihodu na oblast začnejo uporabljati mehanizme tistih, ki so jih zamenjale. Skrajni čas je, da aktivni državljani prevzamemo osnovno pobudo. To je naša pravica in dolžnost, saj aktualni procesi ogrožajo preživetje sedanjih, še veliko bolj pa prihodnjih generacij."

"Če je meni kot staršu in dedku vseeno, kaj se bo dogajalo z mojimi otroki in vnuki, se obnašam skrajno egoistično in s tem neposredno ogrožam njihovo preživetje. To je osnovna etika preživetja. Strinjam se, če tega nismo zmožni doseči, se lahko odpovemo prihodnosti človeške vrste."

(Okoljevarstvenik in nekdanji politik Dušan Plut o tem, kdo bi moral biti nosilec radikalnega reformizma; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)