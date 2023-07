Aretirali 82 domnevnih članov mafije

Zasegli so tudi mamila in več kosov orožja

Italijanska policija je včeraj v kraju Foggia na jugozahodu države izvedla obsežno racijo proti mafijski skupini, ki se imenuje Societa foggiana. Aretirala je 82 domnevnih članov mafije, ki so obtoženi številnih kaznivih dejanj, in sicer preprodaje mamil, nezakonitega posedovanja orožja in izsiljevanja. Zasegla je tudi mamila in več kosov orožja.

Po navedbah policije, so člani treh klanov te mafijske skupine sklenili dogovor o preprodaji drog, vrednih več milijonov evrov na leto. Klani so z dogovorom končali rivalstvo in dosegli monopol v trgovini s kokainom v južni italijanski regiji.

Poslovni model treh klanov je temeljil na sistematičnem izsiljevanju ter agresivnem in skrbnem sistemu nadzora trgovine. Izkupiček pa se je stekal v skupni fond, iz katerega so se financirale dejavnosti klanov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je policijsko operacijo pozdravil kot močan odziv države proti mafiji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Foggia je bila sicer v preteklih letih prizorišče več nasilnih dejanj mafijske skupine Societa foggiana. Oblasti so zato proti njej napovedale vojno, današnja racija pa je bila že tretja v zadnjih sedmih letih. Skupno so policisti aretirali že 150 domnevnih članov te mafijske skupine.

