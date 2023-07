Sotočje / Prva izvedba novega festivala metal glasbe Tolminator

Festival je organiziran upoštevajoč nove omejitve občine, ki med drugim dovoljujejo največ 5000 obiskovalcev

Sotočje Tolminke in Soče

© Facebook

Ob Sotočju med rekama Tolminko in Sočo bo od 25. do 29. julija potekal nov festival metal glasbe Tolminator, v sklopu katerega bodo do konca tedna na dveh festivalskih odrih nastopili številni domači in tuji izvajalci. Festival na idilični tolminski lokaciji je organiziran upoštevajoč nove omejitve občine, ki med drugim dovoljujejo največ 5000 obiskovalcev.

V štirih dneh se bodo na festivalu, ki je nadomestil tradicionalni MetalDays, predstavile številne glasbene skupine različnih podzvrsti metala. Na oder bodo med drugim stopili Sodom, Dying Fetus, Phill Campbell, Morost, Aura Noir, Insomnium, Bölzer, Ater Era, Omega Sun, Finntroll in Meduzalem.

3WsdM3_AoWk

6uutzRMPRbg

Kot so zapisali na spletni strani festivala, Tolminator s svojo prvo izvedbo sledi tradiciji metal festivalov v Tolminu. Dogodek tako nudi vse pozitivne elemente glasbe in neokrnjene narave, ki jih združuje v novo festivalsko doživetje ob Sotočju.

Lokacija lahko letos gosti največ šest tradicionalnih festivalov.

Ob tem so tolminski občinski svetniki aprila potrdili, da se glasbeni program festivala na prostem lahko odvija največ osem ur dnevno in se zaključi najkasneje ob eni uri zjutraj.

V sklopu Tolminatorja bodo koncerti potekali do vključno petka, festival pa se bo uradno zaključil v soboto opoldan. Dan za tem se bo pričel MetalDays, ki bo letos prvič potekal ob Velenjskem jezeru.