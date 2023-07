Emmy / Med nominiranci za ameriške televizijske nagrade tudi Slovenec

Največ nominacij sta prejeli drami televizijske mreže HBO Max Nasledstvo in Zadnji med nami

Med nominiranci za ameriške televizijske nagrade emmy je tudi Slovenec Anže Rozman. Za delo na dokumentarni seriji Prehistoric Planet, kjer je sodeloval s skladateljema Karo Talve in priznanim Hansom Zimmerjem, je nominiran v kategoriji glasbene kompozicije za dokumentarno serijo ali posebno oddajo. Podelitev nagrad je predvidena 17. septembra.

Prehistoric Planet je desetdelna naravoslovna dokumentarna serija, ki je premiero doživela na Apple TV+ maja 2022. Serija, ki jo pripoveduje David Attenborough in jo je produciral Jon Favreau v sodelovanju z BBC Studios' Natural History Unit, sledi dinozavrom in drugim prazgodovinskim živalim, ki so živele po vsem svetu v pozni kredi pred 66 milijoni let, tik pred izumrtjem dinozavrov. Za emmyje je nominirana druga epizoda druge sezone z imenom Badlands.

Anže Rozman, Kara Talve in Hans Zimmer so za serijo skupaj ustvarili glasbeno podlago. Ta je že bila opažena, saj je prejela nagrado za najboljšo izvirno glasbo za dokumentarno serijo na Hollywood Music in Media Awards (HMMA) in nominacijo za nagrade Bulldog Television Broadcast Awards 2022, so sporočili iz Partner/DD Studios.

"Nominacija za emmyje ima zame edinstven pomen. Nagrado si namreč delim s svojo zaročenko in izjemno skladateljico Karo Talve in z enim izmed mojih glasbenih idolov, Hansom Zimmerjem, čigar glasba me je spremljala in navdihovala že od zgodnjih najstniških let."



Anže Rozman

Trojica se je odločila za edinstven pristop k ustvarjanju glasbe - izdelali so instrumente iz fosilov, okamenelega lesa, replik fosilov dinozavrov in kosti. Boštjan Gombač je zanje posnel tudi repliko neandertalske piščali iz jame Divje babe. V skoraj triletnem procesu komponiranja se je rodilo kar nekaj edinstvenih instrumentov, kar je pripomoglo k ustvarjanju edinstvenega zvoka, ki je postal ključni del serije. Pri snemanju glasbe je sodeloval BBC Symphony Orchestra of Wales.

"Nominacija za emmyje ima zame edinstven pomen. Nagrado si namreč delim s svojo zaročenko in izjemno skladateljico Karo Talve in z enim izmed mojih glasbenih idolov, Hansom Zimmerjem, čigar glasba me je spremljala in navdihovala že od zgodnjih najstniških let. Skozi proces ustvarjanja sem se od obeh stalno učil in rastel. Izredno sem ponosen na glasbo, ki smo jo ustvarili. Emmyji so namreč oskarji televizijske industrije," je ob nominaciji povedal Rozman.

xWlmzl2jCNs

Iz glasbe se je izobraževal na srednji glasbeni šoli in akademiji v Ljubljani ter na Berklee College of Music. Z Zimmerjem se je srečal v Londonu, ko je ta s Christopherjem Nolanom snemal glasbo za film Medzvezdje. Zatem se je preselil v Los Angeles in kot skladatelj začel delati v njegovem studiu Bleeding Fingers.

Med njegovimi projekti so seriji The Universe in The Planets na BBC-ju, film The Great Bear Rainforest, uvodna glasba za serijo Frozen Planet II na BBC-ju in dodatna glasba za serijo Seven Worlds, One Planet na BBC-ju.

Letošnje televizijske nagrade bodo predvidoma podelili 17. septembra. Največ nominacij sta prejeli drami televizijske mreže HBO Max Nasledstvo in Zadnji med nami.

mPjmuPjRVCA

PP4jxqOeXdQ