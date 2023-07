Vreme / Ponedeljkovo neurje znova povzročilo več težav

Najhuje je bila prizadeta Severna Primorska

Ponedeljkovo večerno neurje je močno prizadelo Severno Primorsko. Padala je debela toča, ki je poškodovala strehe, okna in avtomobile predvsem v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe na širšem območju Goriške. Zaradi potrganih žic je brez električne energije okrog 6000 odjemalcev.

"Po zadnjih podatkih je toča poškodovala veliko streh, razbijala strešna okna in poškodovala tudi veliko avtomobilov. Veliko je bilo tudi podrtega drevja in poškodovane infrastrukture. Potem se je neurje premaknilo na ajdovsko področje, kjer tudi poročajo o odkritih in poškodovanih strehah na stanovanjskih in gospodarskih poslopjih v naseljih Erzelj in Gozd," je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.

V centru za obveščanje so samo danes zjutraj prejeli več kot 200 klicev občanov, ki so potrebovali pomoč. Vendar celotne slike še nimajo, saj se bo prava škoda pokazala šele čez dan.

Že od ponedeljka zvečer so na delu vse razpoložljive gasilske enote, ki pomagajo ljudem pri pokrivanju streh, da ne bi ob dežju prihajalo do še večje škode.

Zaradi močnega neurja ponoči in danes zjutraj je prišlo do prekinitev dobave električne energije na nekaterih območjih, so sporočili iz družbe Elektro Primorska. Trenutno je brez električne energije okrog 6000 odjemalcev, največ na območju Tolminske, Idrijskega, Cerkljanskega, Kanalskega, Goriške in Goriških Brd.

Večinoma je do prekinitev prišlo zaradi podrtega drevja na daljnovode in potrganih žic. Vse njihove ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje.

Nočno neurje znova povzročilo več težav na Celjskem

Najhuje je bilo v občinah Slovenske Konjice in Rogatec. Kot je za STA povedal konjiški župan Darko Ratajc, je veter na Osnovni šoli v Ločah razkril streho, v središču Slovenskih Konjic pa neurje ni povzročilo večjih težav. Na območju Elektra Celje je bilo brez elektrike okoli 1500 odjemalcev.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je območje Občine Slovenske Konjice v ponedeljek zvečer zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov.

Podrtih je tudi nekaj dreves, nekatere prometne povezave so prekinjene, težave so tudi zaradi poškodovanih električnih vodnikov. Aktivirani so bili gasilci Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Slovenske Konjice, Loče, Zbelovo, Žiče, Tepanje, Draža vas in Prostovoljne gasilske enote Celje, ki na terenu odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektro podjetja Celje pa vzpostavljajo električne vode.

Nekaj po 1. uri je v Spodnjih Grušovjah v konjiški občini strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila požar. Posredovali so gasilci PGD Tepanje, Slovenske Konjice, Loče, Draža vas in Žiče, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil.

Hudo je bilo tudi v Občini Rogatec, ki jo je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom, vendar kot je za STA povedal župan Martin Mikolič na objektih ni nastala večja gmotna škoda. Orkanski veter je razkril en stanovanjski in en kmetijski objekt, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Gasilci so po županovih besedah posredovali v 11 primerih, kjer so odstranjevali podrta drevesa s cestišč.

V Trških Gorcah se je na cesto sprožil plaz. Aktivirani so bili gasilci PGD Rogatec, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkriti strehi in odstranjujejo drevesa za vzpostavitev prometnih povezav, dežurni Elektro podjetja Celje pa vzpostavljajo električne vode.

V sosednji Občini Rogaška Slatina so se tudi soočili z močnim neurjem z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike.

Slatinski župan Branko Kidrič je za STA povedal, da trenutno odstranjujejo podrto drevje, podatkov o tem, koliko je bilo odkritih streh pa za zdaj še nima.

Aktivirani so bili gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina in Kostrivnica, ki na terenu odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode.

Tudi območje Občine Šentjur je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril večje število stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike.

Najhujše je bilo v okolici Ponikve. Aktivirani so bili gasilci PGD Ponikva, Dramlje, Dolga Gora, Lokarje, Kalobje, Planina, Slivnica in Šentjur, ki odpravljajo posledice neurja, na terenu so tudi dežurne ekipe Elektra Celje.

Orkanski veter je v šmarski občini razkril dva stanovanjska objekta, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so bili gasilci PGD Šmarje pri Jelšah Sladka Gora in Šentvid, ki odpravljajo posledice neurja.

Tudi območje Občine Zreče je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je na treh lokacijah podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave. Posredovali so gasilci PGD Zreče in PGD Stranice, ki so drevesa odstranili, in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Na območju celjske občine je divjalo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je v Gorici pri Šmartnem in v Ločah podrl drevesa preko cest in prekinil prometno povezavo. Posredovali so celjski prostovoljni gasilci, ki so drevesa odstranili in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Zaradi odstranjevanja posledic neurja bodo vlaki, ki vozijo med Celjem in Poljčanami ter med Jesenicami in Novo Gorico, vozili z daljšimi zamudami, so sporočili s Slovenskih železnic.

Neurja, ki so v ponedeljek popoldne in v noči na torek zajela večji del države, so namreč težave povzročila tudi v železniškem prometu.

Ob 6.30 je bilo na širšem distribucijskem omrežju Elektra Celje brez električne energije 1547 odjemalcev, je zapisano na spletnih straneh Elektra Celje.

Na Distribucijski enoti Celje je brez elektrike 1173 odjemalcev, na velenjski enoti 205 odjemalcev in na slovenjgraški enoti 169 odjemalcev.

Na območju Slovenske Bistrice in Ptuja motnje v oskrbi z električno energijo

Nočno nevihtno dogajanje je povzročilo nekaj nevšečnosti v oskrbi z električno energijo na območju družbe Elektro Maribor. Na območju Slovenske Bistrice in Ptuja je bilo danes ob 8. uri brez napajanja z električno energijo 1800 odjemalcev, so za STA povedali v podjetju.

V Elektru Maribor prosijo ljudi za razumevanje. "S preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev sodelavci skušajo zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo," so navedli.

Na območju mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje so imeli gasilci ponoči zaradi neurja delo v sedmih občinah, večinoma je šlo za intervencije manjšega obsega. "V Makolah in Slovenski Bistrici je strela povzročila požar, v Oplotnici je veter odkril streho. V Pesnici in Benediktu se je sprožil plaz, v Mariboru in Hočah je podrtih več dreves," je za STA danes povedala vodja izpostave Ivanka Grilanc.

Zaradi posledic neurij prihaja do številnih motenj v železniškem prometu in posledičnih zamud. Kot so danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ), na posameznih odsekih prog prihaja do popolnih prekinitev prometa, nepričakovanih zapor posameznih tirov in vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti.

V Makolah je zaradi strele zagorelo ob stanovanjskem objektu v naselju Varoš, pri Slovenski Bistrici pa je požar zajel gospodarsko poslopje.

O nekaj težavah zaradi neurja poročajo tudi s Koroške, med drugim iz Prevalj in Slovenj Gradca, ter Gorenjske. Kot so za STA povedali v Gasilsko reševalni službi Kranj, je nevihtna fronta, ki je prešla njihove kraje, povzročila težave na okoli 30 lokacijah. Večinoma gre za odkrite strehe, podrta drevesa in zalite kleti, na Zabukovju se je sprožil zemeljski plaz. Poleg poklicne enote so aktivirali še sedem prostovoljnih gasilskih društev, ki trenutno odpravljajo posledice.

Motnje v železniškem prometu

Glede na vremensko napoved je zamude po navedbah SŽ pričakovati tudi v nadaljevanju dneva. Pristojne službe težave pospešeno odpravljajo.

Aktualno stanje v prometu in obvestila lahko potniki spremljajo na spletnih straneh SŽ pod kategorijo pomoč uporabnikom in stanje v prometu. Na voljo jim je tudi brezplačna telefonska številka 080 81 11.

Zjutraj so iz SŽ sporočili, da je zaradi odstranjevanja posledic neurja med Ponikvo in Grobelnim namesto vseh vlakov med Poljčanami in Celjem organiziran avtobusni prevoz. Ob tem avtobus zaradi plazu ne bo pobiral potnikov med Ostrožnim in Dolgo Goro.

Opozorili so, da z avtobusi ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Zamude lahko sicer nastajajo tudi pri nadomestnih prevozih.

Zamude prav tako nastajajo pri mednarodnih povezavah.