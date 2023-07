Svet EU dokončno potrdil akt o čipih

Danes potrjena zakonodaja je namenjena tudi zagotavljanju varnosti dobav in odpornosti

Svet EU, v katerem so zastopane države članice unije, je danes dokončno potrdil akt o čipih, s katerim želi EU svoj delež na svetovnem trgu polprevodnikov do leta 2030 povečati z 10 na najmanj 20 odstotkov. Danes potrjena zakonodaja je namenjena tudi zagotavljanju varnosti dobav in odpornosti.

Cilj nove uredbe je v Evropi ustvariti ugodno okolje za naložbe v čipe s pospeševanjem postopkov izdaje dovoljenj in priznavanjem kritičnega pomena čipov. Mala in srednje velika podjetja bodo prav tako imela koristi od povečane podpore, zlasti na področju oblikovanja čipov, da bi spodbudili inovacije.

Novi akt bo podpiral projekte, ki povečujejo varnost oskrbe EU s privabljanjem naložb in krepitvijo proizvodnih zmogljivosti. Namen je mobilizirati 43 milijard evrov javnih in zasebnih naložb, od tega bo 3,3 milijarde evrov na voljo iz evropskega proračuna, so sporočili iz Sveta EU.

Na podlagi zakonodaje bodo vzpostavili mrežo za soočanje s pomanjkanjem znanj in spretnosti v EU ter za privabljanje novih talentov za raziskave, oblikovanje in proizvodnjo.

Vzpostavljen bo tudi mehanizem za krizno odzivanje, prek katerega bo Evropska komisija ocenila tveganja na področju dobave polprevodnikov v EU. Opozorilo o pomanjkanju čipov v EU bodo sprožili na podlagi indikatorjev zgodnjega opozarjanja v državah članicah.

Mehanizem bo komisiji omogočil izvajanje nujnih ukrepov, kot je prednostna dobava izdelkov, ki jih še posebej prizadene pomanjkanje čipov ali izvajanje skupnih nabav za države članice. Orodje za kartiranje, ki ga predvideva zakonodaja, pa bo omogočalo prepoznavanje morebitnih ozkih grl pri dobavi.

Akt vsebuje tudi določbe za krepitev mednarodnega sodelovanja s strateškimi partnerji in določbe glede zaščite intelektualne lastnine.

Uredba o vzpostavitvi okvira ukrepov za okrepitev evropskega polprevodniškega ekosistema bo zdaj objavljena v uradnem listu EU, veljati pa bo začela tri dni po objavi.

Hkrati z uredbo o čipih bo v uradnem listu objavljena tudi sprememba uredbe o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa. To bo omogočilo ustanovitev skupnega podjetja za čipe, pri katerem bo šlo za nadgradnjo in preimenovanje obstoječega skupnega podjetja za ključne digitalne tehnologije.

To javno-zasebno partnerstvo, ki upravlja program za raziskave in inovacije, je bilo ustanovljeno leta 2021 in je namenjeno okrepitvi strateške avtonomije EU v sektorju elektronskih komponent in sistemov.