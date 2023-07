»S politikami strahu je tako kot s plevelom: če ga ne odstranjuješ sproti, se razrase«

IZJAVA DNEVA

"S politikami strahu je tako kot s plevelom: če ga ne odstranjuješ sproti, se razrase. Kakšen plevel potuhnjeno iz sebe iztisne celo cvetove, ki dajejo lažen občutek cvetočega vrta, a v nedrjih skriva zatrti potencial življenja. Namesto plevelske politike strahu zato potrebujemo politike, ki bodo dale alternativo nasilju, sovraštvu, izključevanju, občutku ogroženosti in nepripadanja. Potrebujemo politike, ki bodo v ljudeh videle skupnost in ne človeka v boju s sočlovekom."

(Sociolog in aktivist Roman Kuhar o tem, da politike, ki temeljijo na samoviktimizaciji in teorijah zarote, poskušajo vzbuditi strah pred resničnimi ali izmišljenimi nevarnostmi; via Delo)