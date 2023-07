V Izraelu se poglablja kriza zaradi sporne pravosodne reforme

Slišati je grožnje s splošno stavko v državi

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu

© Manuel Lopez / Flickr

V Izraelu se kriza poglablja, potem ko je parlament v ponedeljek sprejel ključni del sporne pravosodne reforme, ki omejuje pristojnosti vrhovnega sodišča. Na vrhovno sodišče je vloženih več pobud za razveljavitev reforme, proti kateri stavkajo tudi zdravstveni delavci. Medtem je slišati tudi grožnje s splošno stavko v državi.

Zdravniško združenje je v ponedeljek sklicalo 24-urno opozorilno stavko proti pravosodni reformi, ki pa jo je delovno sodišče danes razglasilo za nedopustno. Sodišče je s tem ugodilo zahtevi ministra za zdravje Mošeja Arbela, ki je ukrepal proti stavkajočim zdravstvenim delavcem.

Ponekod v državi so v okviru celodnevne stavke včeraj obravnavali le nujne primere. Vendar pa se morajo v skladu z odločitvijo sodišča zdravniki, medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje znova vrniti na delo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Krovna izraelska sindikalna organizacija (Histadrut) je medtem sporočila, da namerava v luči sprejemanja sporne reforme v naslednjih dneh razpravljati o morebitni splošni stavki.

Na izraelsko vrhovno sodišče je bilo v zvezi s sporno pravosodno reformo vloženih več peticij, med njimi tudi odvetniške zbornice, ki zastopa več kot 70.000 odvetnikov. Zbornica je peticijo utemeljila s tem, da je predlog zakona, ki ga je pripravila vlada, del širših prizadevanj za temeljito spremembo pravnega reda. Opozorili so, da s spremembo ne bi bilo več mogoče zagotoviti pravne države in delitve oblasti, poroča dpa.

V Izraelu so se po ponedeljkovem glasovanju v parlamentu nadaljevali protesti proti načrtom vlade premierja Benjamina Netanjahuja, na katerih se je pozno zvečer zbralo več deset tisoč Izraelcev. Policija je proti protestnikom, ki so v Jeruzalemu in Tel Avivu blokirali glavne prometnice, uporabila tudi vodne topove. Po navedbah organizatorjev je bilo po vsej državi ranjenih najmanj 32 ljudi, od katerih so jih morali 19 hospitalizirati. Več deset ljudi so aretirali, še poroča dpa.

Izraelski parlament je v ponedeljek s podporo 64 od 120 poslancev sprejel ključni del reforme pravosodja. V skladu s sprejeto določbo vrhovno sodišče odločitve vlade ali posameznega ministra ne bo več moglo oceniti kot "neprimerne".

Gre za del obsežnejšega vladnega svežnja, ki ga kritiki vidijo kot grožnjo izraelski demokraciji. Opozicija je glasovanje bojkotirala. Premier Netanjahu je glasovanje zagovarjal in dejal, da je cilj ponovno vzpostaviti ravnovesje med različnimi vejami oblasti.

Več izraelskih dnevnikov je danes objavilo naslovnice z besedami "Črni dan za izraelsko demokracijo". Predlog zakona o reformi pravosodja je od objave januarja sprožil enega največjih protestnih gibanj v zgodovini Izraela.