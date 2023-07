Putin namerava oktobra obiskati Kitajsko

Nazadnje jo je obiskal leta 2022, ko se je udeležil otvoritvene slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pekingu

Ruski predsednik Vladimir Putin namerava na povabilo svojega kolega Xi Jinpinga oktobra obiskati Kitajsko, saj želi Rusija okrepiti vezi z eno svojih najtesnejših zaveznic, so sporočili iz Kremlja.

"Znano je, da smo prejeli vabilo in da nameravamo iti na Kitajsko, ko bo oktobra potekal forum v okviru pobude Pas in cesta," je dejal svetovalec ruskega predsednika za mednarodne zadeve Jurij Ušakov, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska tiskovna agencija AFP.

To bi bilo prvo potovanje Putina na Kitajsko po začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja lani. Putin je Kitajsko nazadnje obiskal leta 2022, ko se je udeležil otvoritvene slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Udeležil se je tudi prvih dveh forumov v okviru pobude Pas in cesta, ki sta potekala na Kitajskem v letih 2017 in 2019.

Kitajski predsednik Xi Jinping je marca obiskal Moskvo in izjavil, da odnosi med državama vstopajo v novo obdobje.

Kitajska in Rusija sta strateški zaveznici, pri čemer obe strani pogosto poudarjata svoje partnerstvo brez meja ter sodelovanje na gospodarskem in vojaškem področju.

Njune vezi so postale še tesnejše, potem ko je Rusija februarja lani začela invazijo v Ukrajini in so sledile gospodarske sankcije Zahoda proti Moskvi. Peking ruske invazije na Ukrajino ni obsodil.

fHo_YpjPshM