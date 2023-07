Racije proti članom skrajnega gibanja

Avstrijski zvezni urad za varstvo ustave je danes opravil osem hišnih preiskav in izdal 36 odredb za takojšnje zaslišanje ljudi, ki naj bi bili povezani s skrajnim gibanjem Zvezna država Prusije

Avstrijski zvezni urad za varstvo ustave je danes opravil osem hišnih preiskav in izdal 36 odredb za takojšnje zaslišanje ljudi, ki naj bi bili povezani s skrajnim gibanjem Zvezna država Prusije, katerega člani sicer zavračajo legitimnost Avstrije in njenih državnih institucij. Skupno preiskujejo 41 osumljencev v petih zveznih deželah.

"Protidržavna dejanja predstavljajo pomembno grožnjo vrednotam in svoboščinam naše demokracije. Veliko število osumljencev pa jasno kaže, da je treba nevarnost, ki iz tega izhaja, jemati resno," je po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung opozoril vodja avstrijske obveščevalne službe (DSN) Omar Haijawi-Pirchner.

Člani gibanja Zvezna država Prusija sicer zavračajo legitimnost Avstrije in njenih državnih institucij ter so pogosto v sporu z oblastmi. Njihov cilj je med drugim tudi motenje delovanja javne uprave v državi. To pa počnejo tako, da različnim organom naslavljajo nešteto vlog in dokumentov, v katerih veljavni zakonodaji odrekajo vsakršno legitimnost.

Gibanje bi lahko bilo povezano tudi z nemškim skrajno desnim gibanjem Državljani rajha, ki je že dolgo na radarju nemških varnostnih organov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Državljani rajha vključujejo neonaciste, teoretike zarot in nekdanje vojake. Člani zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in državnih institucij, verjamejo v nadaljnji obstoj nemškega rajha ter so trdno prepričani, da Nemčijo vodi globoka država, ki jo je treba strmoglaviti. V luči tega so lani tudi načrtovali strmoglavljenje vlade in teroristični napad na parlament.