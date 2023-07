FOTOGALERIJA / Torkovo neurje v Kranju in okolici

Tudi včeraj so neurja po Sloveniji povzročila več težav

Močan dež in veter ter toča so podirali drevesa, telekomunikacijske drogove in napeljave, odkrivali strehe, meteorne vode so poplavljale objekte, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Številni prebivalci so ostali brez elektrike.

Več fotografij v fotogaleriji Luke Dakskoblerja spodaj.