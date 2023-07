Štirje tehnološki velikani v oblikovanje skupine za zmanjšanje tveganj na področju umetne inteligence

Srečanje na to temo je v Beli hiši minuli teden gostil tudi ameriški predsednik Joe Biden

© pixabay.com

Ameriške tehnološke družbe Anthropic, Google, Microsoft in OpenAI so danes napovedale oblikovanje industrijske skupine za obravnavo tveganj na področju umetne inteligence. "Zavezale so se, da bodo primere dobrih praks delile med seboj ter z odločevalci in raziskovalci," je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Družbe, ki ustvarjajo umetno inteligenco, so odgovorne tudi za zagotavljanje njene varnosti. Prav tako morajo poskrbeti, da ostane pod človeškim nadzorom," je dejal predsednik Microsofta Brad Smith. Danes napovedana iniciativa je po njegovih ocenah ključnega pomena za zagotavljanje varne uporabe napredne umetne inteligence.

Namen skupine je tudi zagotavljanje podpore pri razvoju aplikacij, ki bodo naslavljale izzive, kot so podnebne spremembe, preprečevanje rakavih obolenj in obvladovanje kibernetskih groženj.

"Napredne tehnologije umetne inteligence lahko zelo koristijo družbi, zmožnost doseganja tega potenciala pa zahteva nadzor in upravljanje," je dejala podpredsednica družbe OpenAI, ki je razvila prelomnega klepetalnega robota na osnovi umetne inteligence ChatGPT, za globalne zadeve Anna Makanju.

Srečanje na to temo je v Beli hiši minuli teden gostil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Sedem velikih ameriških tehnoloških podjetij, ki razvijajo programsko opremo z umetno inteligenco - Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft in OpenAI - je na srečanju obljubilo odgovorno ravnanje s tehnologijo.

Podjetja so zaveze glede različnih varnostnih ukrepov na področju umetne inteligence sprejela prostovoljno, Bela hiša pa jih je opisala kot pomembne novosti ter zviševanje standardov za varnost, zaščito in zaupanje v umetno inteligenco.

Kljub temu je Biden opozoril, da je treba sprejeti več ukrepov za zagotovitev varnosti nastajajoče tehnologije ter kongres poleg izvršilnih ukrepov, ki jih lahko sprejme v ta namen, pozval tudi k sprejetju zakonodaje.