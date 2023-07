Republikanski predsedniški kandidat DeSantis težave kampanje rešuje z odpuščanji

DeSantis ima pri strankarskih volivcih takoj za Donaldom Trumpom največ podpore

Republikanski predsedniški kandidat Ron DeSantis

© Profimedia

Republikanski predsedniški kandidat Ron DeSantis, ki ima pri strankarskih volivcih takoj za bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom največ podpore, skuša po številnih spodrsljajih oživeti svojo kampanjo z odpuščanjem sodelavcev. Predvsem zaradi težav z denarjem jih je odpustil tretjino.

DeSantis je veljal za najresnejšega izzivalca Trumpu za osvojitev republikanske predsedniške nominacije, še preden je guverner Floride sploh uradno razglasil kampanjo, nakar je šlo vse počasi navzdol.

DeSantis ima enake težave kot vsi drugi republikanski kandidati, saj morajo na strankarskih volitvah osvojiti strankarsko bazo, ki pa je še vedno večinoma zvesta Trumpu ne glede na poplavo njegovih pravosodnih težav. Vsaka nova obtožnica Trumpu celo poveča podporo pri republikanskih volivcih, saj propagandni stroj konservativnih medijev prikazuje le eno zgodbo, ki pravi, da je Trump žrtev političnega pregona.

DeSantis je odpustil 38 sodelavcev v kampanji, kar je tretjina vseh. Opustil jih je zaradi pomanjkanja denarja, nekatere pa tudi zaradi velikih spodrsljajev, kot je bil politični oglas, ki je vseboval posnetke iz obdobja nacizma.

"Po pregledu naše organizacije od zgoraj navzdol smo sprejeli dodatne agresivne ukrepe za racionalizacijo poslovanja in postavili Rona DeSantisa v najmočnejši položaj za zmago na primarnih volitvah in poraz Joeja Bidna. DeSantis bo vodil veliki ameriški povratek, mi pa smo pripravljeni, da začnemo z delom, ko vstopamo v pomemben mesec kampanje," je sporočila vodja njegove kampanje Generra Peck.

Odpuščanje sodelavcev pomeni novo dno za predsedniškega kandidata, ki je v republikanske primarne volitve letos spomladi vstopil z velikimi pričakovanji, saj so republikanski volivci nakazali pripravljenost, da se oddaljijo od Trumpa. Dva meseca pozneje pa je 44-letni DeSantis v večini anket daleč na drugem mestu, saj tako analitiki kot tudi volivci in donatorji dvomijo, da lahko premaga Trumpa.

Trumpovi zavezniki so novico o najnovejših težavah DeSantisove kampanje takoj proslavili na družbenih omrežjih. "Zmeda v Tallahasseeju," je tvitnila Trumpova kampanja.

Do prvih glasovanj v primarni sezoni je sicer še pol leta in DeSantis ima čas, da si opomore, medtem ko se Trump pripravlja na tretjo in potem še četrto kazensko ovadbo.

DeSantis je prijavil, da je v prvem četrtletju za kampanjo zbral 150 milijonov dolarjev, vendar je večji del sredstev prinesel iz kampanje za guvernerja leta 2020. Kar 130 milijonov je zbral odbor za politično akcijo, ki ga podpira, vendar porabe teh sredstev ne sme usklajevati s kampanjo. Od 20 milijonov, ki jih je zbral, pa je osem milijonov že porabil za izdatke, ki so vključevali več kot sto plačanih uslužbencev, veliko varnostnikov in luksuzna potovanja.