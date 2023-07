Umrla je irska pevka Sinead O'Connor

Pevka in aktivistka, najbolj znana po pesmi Nothing Compares 2 U

V starosti 56 let je umrla irska pevka in aktivistka Sinead O'Connor, ki je bila najbolj znana po pesmi Nothing Compares 2 U. Da je umrla, je sporočila njena družina, ki vzroka ni navedla. "Družina in prijatelji smo v tem zelo težkem času zelo prizadeti in prosimo za zasebnost," so dodali.

Najbolj znana je bila po pesmi Nothing Compares 2 U iz leta 1990, ki jo je napisal Prince in velja za eno največjih radijskih uspešnic vseh časov. Bila je znana tudi po jasnem izražanju svojih političnih in družbenih stališč ter burnem življenju in uporništvu. Posnela je deset samostojnih studijskih albumov.

Rodila se je 8. decembra 1966 na obrobju Dublina kot Sinead Marie Bernadette O'Connor. Bila je tretji od petih otrok staršev, ki sta se kasneje ločila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sredi 80. let prejšnjega stoletja je veljala za enega največjih talentov glasbene industrije. Z glasbo se je začela ukvarjati, ko jo je kot najstnico odkril bobnar priljubljene irske skupine In Tua Nua, za katerega je prispevala besedilo za uspešnico Take My Hand. Nekaj časa je tudi pela in igrala kitaro na mestnih ulicah.

S prvencem The Lion and the Cobra leta 1987 je očarala kritike, ki so ji priznavali ekspresiven glas in kompleksnost skladb. Med svoje vplive je prištevala glasbenike, kot so Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley in The Pretenders. Plošča je dosegla pol milijona prodanih izvodov in dobila platinast naziv.

Podobno je bilo tudi z drugim albumom I Do Not Want What I Haven't Got iz leta 1990. Revija NME ga je razglasila za drugi najboljši album leta, Sinead O'Connor pa je bila opažena tudi s svojo pojavnostjo: obrito glavo, pogosto jeznim izrazom in nenavadnimi oblačili. S te plošče prihaja tudi njen najbolj znani singl - pesem Nothing Compares 2 U.

Zatem je posnela še osem plošč, zadnjo, I'm Not Bossy, I'm the Boss, leta 2014. Album je bil dobro sprejet, a je glasbenica zaradi izčrpanosti sredi leta 2015 končala turnejo. Nato so njene objave na družabnih medijih postajale vse bolj nefiltrirane, grozila je s pravnimi ukrepi proti nekdanjim sodelavcem, omenjala telesne in duševne težave ter govorila o težavah z družino in otroki.

Že prej je sicer poskrbela za vrsto škandalov in protislovij. Javnost je prvič šokirala, ko je v televizijski oddaji Saturday Night Live leta 1992 raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. zaradi pedofilije v katoliški cerkvi.

Posvetila se je v duhovnico, izražala svoja stališča glede organizirane vere, ženskih pravic, vojne in zlorab otrok, presenetila je tudi leta 2018, ko je razkrila, da se je spreobrnila v islam in spremenila ime. Še naprej pa je nastopala pod svojim rojstnim imenom. Kljub kontroverznosti je na glasbenem področju sodelovala s številnimi umetniki, prispevala glasbo za filme in nastopila na mnogih dobrodelnih koncertih. Leta 2009 je nastopila tudi v Ljubljani v Križankah.

Poročena je bila štirikrat in je imela štiri otroke. Njen 17-letni sin Shane je umrl lani, nekaj dni po tistem, ko so ga razglasili za pogrešanega. Kasneje je na družbenih omrežjih zapisala, da se je "odločil končati svoj zemeljski boj", in prosila, naj "nihče ne sledi njegovemu zgledu".

