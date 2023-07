Svet Nato-Ukrajina obsodil ruski izstop iz sporazuma o žitu

Obsodili so tudi nedavne ruske raketne napade na Odeso

Vladimir Putin, ruski predsednik

© www.kremlin.ru

Na zasedanju Sveta Nato-Ukrajina v Bruslju so včeraj Ukrajina in njene zaveznice iz Nata ostro obsodile odločitev Rusije, da izstopi iz sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, in njene namerne poskuse ustavitve ukrajinskega kmetijskega izvoza, od katerega je odvisnih več sto milijonov ljudi po vsem svetu.

Kot so po zasedanju sporočili iz Nata, so obsodili tudi nedavne ruske raketne napade na Odeso, Mikolajiv ter druga ukrajinska pristaniška mesta, kot tudi "cinične napade Moskve z droni na skladišča žita v mestu Reni ob Donavi, ki je zelo blizu Romuniji".

Poudarili so, da rusko opozorilo ladjam na območju Črnega morja zadeva tudi izključno gospodarsko cono Bolgarije, ki je članica Nata, kar je "ustvarilo nova tveganja za napačne ocene in zaostrovanje ter resne ovire za svobodo plovbe".

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je izpostavil, da je Rusija "v celoti odgovorna za svoja nevarna in eskalacijska dejanja na območju Črnega morja". "Nehati mora uporabljati lakoto kot orožje ter groziti najbolj ranljivim ljudem na svetu z nestabilno oskrbo s hrano," je poudaril.

Dodal je, da Rusija s svojim ravnanjem ogroža tudi stabilnost črnomorske regije, ki je strateškega pomena za Nato. "Zaveznice povečujemo podporo Ukrajini in našo budnost. Še naprej smo pripravljene braniti vsak centimeter ozemlja zavezništva pred kakršno koli agresijo," je izpostavil.

To je bilo drugo zasedanje Sveta Nato-Ukrajina, ki so ga ustanovili na nedavnem vrhu zavezništva v Litvi. Včerajšnje zasedanje je Stoltenberg sklical na zahtevo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, potem ko je Rusija enostransko izstopila iz sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja. Ta je Ukrajini od lanskega poletja kljub konfliktu v državi omogočal prodajo približno 33 milijonov ton žita in hrane v tujino.

Zveza Nato je ob tem pozdravila prizadevanja članice zavezništva Turčije za oživitev tega sporazuma, kot tudi poskuse Združenih narodov in Evropske unije, da bi ohranili pretok proizvodov iz Ukrajine, ki je kmetijska velesila.

Po zasedanju so še sporočili, da bo zveza Nato okrepila nadzor na območju Črnega morja, tudi s pomorskimi patruljnimi letali in brezpilotnimi letalniki. Ukrajini so zagotovili nadaljnjo podporo na vseh področjih ter spomnili, da je Nato od začetka ruske invazije na Ukrajino že okrepil svojo prisotnost v regiji, vključno z dvema večnacionalnima bojnima skupinama v Bolgariji in Romuniji.

Zasedanje je potekalo na ravni veleposlanikov članic Nata in povabljene Švedske. Preko video konference se jim je iz Kijeva med drugim pridružil tudi namestnik ukrajinskega premierja Oleksandr Kubrakov, so še sporočili iz Bruslja.