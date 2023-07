Mladi forum SD Ljubljana predstavil kandidata za zdravstvenega ministra

Na satirični novinarki konferenci so kritizirali neučinkovitost vladnih poskusov zdravstvene reforme

Izmišljeni kandidat za ministra za zdravje Zdravko Doktorovič.

Mladi forum SD Ljubljana je na današnji satirični novinarski konferenci pred ministrstvom za zdravje kritiziral "neučinkovitost poskusov zdravstvene reforme" in vlado med drugim pozval, "naj se zresni". Predstavili so tudi izmišljenega kandidata za ministra za zdravje Zdravka Doktoroviča, ki je bil našemljen v kužnega zdravnika.

Slovenija je zgolj v prvi polovici letošnjega t. i. reformnega leta podarila 137 milijonov evrov zasebnikom, ne da bi s tem kakorkoli odpravila problematiko dolgih čakalnih vrst, je opozoril predstavnik Mladega foruma SD Ljubljana Luka Rotar. Dodal je, da smo ob tem dobili absurden naziv "prve države na svetu, kjer bogatejši državljani za svoje zdravje plačujejo manj kot revnejši".

"Upamo, da bo vlada v prihodnje takšno zafrkavanje prepustila nam zdolgočasenim študentom in da bo naslednji minister za zdravje okoli reform zganjal manjši cirkus, saj gre tu dobesedno za vprašanje življenja in smrti, ko pride do mnogih naših sodržavljanov. Vlada, zresnite se," je pozval.

Na vprašanje, zakaj so se odločili za satirično novinarsko konferenco v lastni organizaciji in ne pripravo predlogov rešitev prek matične stranke SD, ki je del vlade, ki so jo kritizirali, je Rotar odgovoril, da je to vzvod, ki ga imajo in za katerega mislijo, da ga lahko najlažje uporabljajo, drugih vzvodov pa da kot podmladek stranke nimajo.

Ob tem je poudaril, da imajo s stranko vedno odprt dialog, a so se odločili za to akcijo, ker menijo, da je veliko bolj učinkovita in direktna. Še posebej, ker so se začele parlamentarne počitnice in "moramo dati malo več pritiska na taka vprašanja, ker se o njih drugače ne bi govorilo še mesec".

Na vprašanje, ali današnja kritika dela vlade kaže na razpoke v koaliciji, pa je Rotar odgovoril, da je Mladi forum SD avtonomen in da za svoje delovanje ne potrebujejo dovoljenja "od zgoraj", delovanja matične stranke pa da ne morejo komentirati.