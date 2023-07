Pred obalo Tunizije v šestih mesecih utonilo skoraj 800 ljudi

Letos naj bi Sredozemsko morje do Italije prečkalo že več kot 80 tisoč ljudi

© EPA

Pred obalo Tunizije je v prvi polovici leta utonilo skoraj 800 ljudi, ki so skušali na čolnih priti v Evropo, je danes potrdila tunizijska nacionalna garda. Na morju so rešili več kot 34.000 ljudi, večinoma migrantov iz Podsaharske Afrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Iz morja so potegnili 789 trupel migrantov, od tega 102 Tunizijca, ostali so tujci in neidentificirane osebe," je dejal predstavnik tunizijske obalne straže.

Severnoafriška država je postala glavna vstopna točka za migrante, ki se v upanju na boljše življenje v Evropi s čolni podajajo na nevarno pot čez Sredozemlje.

Nekateri deli tunizijske obale so manj kot 150 kilometrov oddaljeni od italijanskega otoka Lampedusa, v poletnih mesecih pa se število nezakonitih prehodov čez morje poveča.

Med 1. januarjem in 20. junijem so na morju pred tunizijsko obalo prestregli in rešili 34.290 migrantov, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani, ko so jih prestregli 9217, poroča AFP.

Po podatkih oblasti v Rimu je letos Sredozemsko morje prečkalo že več kot 80.000 ljudi, ki so prispeli na obalo Italije, večinoma iz Tunizije in Libije. V enakem obdobju lani je bilo to število 33.000.

Kot poudarja Mednarodna organizacija za migracije (IOM), je osrednja sredozemska pot med Severno Afriko in Italijo najbolj smrtonosna migrantska pot na svetu.