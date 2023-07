Zaslišanje o neznanih letečih predmetih v ameriškem kongresu

Trojica upokojenih vojaških veteranov trdi, da gre za pojave, ki imajo izvor zunaj planeta Zemlje

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo pripravil zaslišanje treh upokojenih vojaških veteranov o pojavu neznanih letečih predmetov (NLP). Trojica trdi, da gre za pojave, ki imajo izvor zunaj planeta Zemlje, vendar pa je nekaj kongresnikov ostalo zelo skeptičnih. Večina se je sicer strinjala, da gre za vprašanje nacionalne varnosti.

Pododbor predstavniškega doma za nadzor je pozval vlado predsednika Joeja Bidna, naj bo glede vprašanja NLP bolj odkrita. "Če so NLP tuji brezpilotni zrakoplovi, je to problem nacionalne varnosti. Če gre za kaj drugega, je to vprašanje za znanost. V vsakem primeru so neidentificirani predmeti zaskrbljujoči za varnost letenja," je dejal nekdanji mornariški pilot Ryan Graves.

Na zaslišanju je pilot, ki je ustanovil skupino Američani za varni zračni prostor - ta spodbuja pilote, da poročajo o NLP - , opisal svoja srečanja s tovrstnim pojavom. Zatrdil je, da se je njegova eskadrilja redno srečevala z NLP.

Ameriške vlade so poročila o NLP pripisala balonom, pa tudi brezpilotnim letalom, pticam, vremenskim pojavom ali odpadkom, kot so plastične vrečke. Nekateri pojavi pa še vedno niso pojasnjeni.

Graves in upokojeni poveljnik ameriške mornarice David Fravor sta pričala o svojih opažanjih NLP, ko sta služila v vojski. Nekdanji obveščevalni častnik letalskih sil David Grusch pa se opredeljuje kot žvižgač in trdi, da vlada prikriva dokaze o več kot desetih krajih, kjer so strmoglavili NLP.

Aprila je direktor Pentagonovega urada za reševanje vseh področij anomalij Sean Kirkpatrick, ki ga je kongres ustanovil, da bi se osredotočil na neidentificirane pojave na nebu, senatnemu pododboru povedal, da ameriška vlada spremlja 650 morebitnih primerov neidentificiranih pojavov na nebu, in predvajal videoposnetek dveh dogodkov.

Kirkpatrick je poudaril, da ni dokazov o nezemeljskem življenju in da njegov urad ni našel verodostojnih dokazov o predmetih, ki nasprotujejo znanim zakonom fizike.