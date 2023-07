»Živimo v svetu številnih kriz«

Letošnji Blejski strateški forum (BSF), ki bo potekal 28. in 29. avgusta, bo skušal odgovoriti na vprašanja o trenutni negotovosti in pomanjkanju varnosti v mednarodni geostrateški skupnosti ter prihodnjih globalnih izzivih

Med glavnimi gosti lanskega Blejskega strateškega foruma je bila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Letošnji Blejski strateški forum (BSF), ki bo potekal 28. in 29. avgusta, bo skušal odgovoriti na vprašanja o trenutni negotovosti in pomanjkanju varnosti v mednarodni geostrateški skupnosti ter prihodnjih globalnih izzivih, so sporočili organizatorji. BSF bo tokrat potekal pod naslovom Solidarnost za globalno varnost.

Kot v napovedi letošnjega, že 18. BSF, poudarjajo organizatorji, živimo v svetu številnih kriz. Negotovost in pomanjkanje varnosti najbolje opisujeta trenutni položaj v mednarodni geostrateški skupnosti, a tudi najbolj jasno nakazujeta prihodnje izzive.

Vsaka nova kriza v zadnjem desetletju, zlasti pandemija covida-19, je prinesla nov pritisk na obstoječi, na pravilih temelječi mednarodni sistem. Populizem, nacionalizem in avtokratski režimi se še naprej krepijo - in tako bo tudi v prihodnje, če se ne bodo pojavile nove in sveže zamisli za prihodnost, opozarjajo.

Z rusko agresijo na Ukrajino, ki postavlja pod vprašaj geopolitično realnost Evrope, se je bistveno zmanjšal občutek varnosti, obenem so ogroženi naša varnost, podnebje, oskrba s hrano, vodo in energijo.

Udeleženci BSF bodo razpravljali o vprašanjih, kako v teh časih zagotoviti varnost; kako zagotoviti varen dostop do hrane in energije, ne samo v Evropi, ampak po vsem svetu, zlasti v regijah v razvoju in najmanj razvitih regijah? Iskali bodo odgovore na vprašanja, kako obravnavati dejavnike, ki predstavljajo ovire za preskrbo s hrano in energijo, zlasti podnebne spremembe in konflikte z gospodarskimi motivi, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

Ob tem bo v ospredju tudi vprašanje, kako zagotoviti, da se ti dejavniki obravnavajo na način, ki ne postavlja pod vprašaj vrednot, ki se nam zdijo samoumevne: človekovih pravic in temeljnih svoboščin, napovedujejo organizatorji.

Tema lanskega BSF so bile posledice ruske agresije na Ukrajino in kriza multilateralizma. Pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil (The Rule of Power or Power of Rules) so udeleženci iskali odgovore na vprašanja o prihodnosti multilateralnega reda in njegovi vlogi v EU. Slovenija je BSF izkoristila tudi za promocijo kandidature za nestalno članico VS ZN v letih 2024 in 2025.

Udeležence je prek vidoepovezave nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, med glavnimi gosti pa je bila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Kdo bo med gosti foruma letos, še ni znano. Potekal bo sicer le tri mesece, preden bo Slovenija za dve leti postala nestalna članica Varnostnega sveta ZN.