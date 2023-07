Trump / Obtožnici v primeru zaupnih dokumentov dodane tri nove točke

Posebni tožilec Jack Smith je v četrtek razširil obtožnico proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu

Trumpa čakata dve novi obtožbi zaradi oviranja pravosodja, povezani z domnevnim poskusom izbrisa posnetkov varnostnih kamer, ter dodatna obtožba za kaznivo dejanje po zakonu o vohunjenju, ki izhaja iz domnevnega posedovanja vojnega načrta

© Gage Skidmore / Flickr

Posebni tožilec Jack Smith je v četrtek razširil obtožnico proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v zvezi z zaupnimi dokumenti, ki jih je odnesel iz Bele hiše in skrival na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kaznivih dejanj v zvezi s tem pa je obtožil še tretjo osebo, poleg Trumpa in njegovega pomočnika Walterja Naute.

Obtožnica je vložena tudi proti hišniku Carlosu De Oliveiri, ki mu tožilstvo očita, da je po Trumpovem naročilu uničeval posnetke varnostnih kamer na posestvu Mar-a-Lago. Med novimi točkami obtožnice proti Trumpu je tudi ta, da je De Olivieri naročil, naj izbriše posnetke varnostnih kamer šele po tistem, ko so jih že zahtevali preiskovalci.

De Oliveira bo moral v ponedeljek pred sodnika, v zvezi z novo obtožnico pa bosta morala biti ponovno zaslišana tudi Trump in Nauta, ki naj bi nekdanjemu predsedniku pomagal ovirati preiskavo, vendar ni jasno, kdaj se bo to zgodilo.

V 60-stranski dopolnilni obtožnici tožilci Trumpa obtožujejo tudi posedovanja strogo zaupnega vojnega načrta, ki ga je več mesecev po koncu svojega predsedovanja delil z ljudmi brez ustreznih varnostnih dovoljenj.

Trumpa torej čakata dve novi obtožbi zaradi oviranja pravosodja, povezani z domnevnim poskusom izbrisa posnetkov varnostnih kamer, ter dodatna obtožba za kaznivo dejanje po zakonu o vohunjenju, ki izhaja iz domnevnega posedovanja vojnega načrta.

Sedaj mu skupno grozi 32 točk obtožnice zaradi namernega zadrževanja zaupnih informacij o nacionalni obrambi v skladu z zakonom o vohunjenju in osem točk obtožnice, povezanih z domnevnimi prizadevanji za oviranje preiskave.

Za vsako od novih obtožb o oviranju pravosodja je zagrožena najvišja kazen 20 let zapora, za obtožbo o namernem zadrževanju skrivnosti nacionalne obrambe pa je zagrožena kazen do 10 let zapora. Trump se medtem sooča tudi z več drugimi postopki na sodiščih.

