Zelenski / »V Rusijo prihaja vojna«

Ruska zračna obramba je nad Moskvo sestrelila tri ukrajinske brezpilotne letalnike

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

© Flickr

V Rusijo, v njena strateška središča in vojaška oporišča, se vrača vojna, je včeraj dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruska zračna obramba nad Moskvo sestrelila tri ukrajinske brezpilotne letalnike.

"Vojna se postopoma vrača na rusko ozemlje, v njena simbolna središča in vojaška oporišča," je dejal in dodal, da so napadi na rusko ozemlje "neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces" vojne med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajina postaja močnejša," je dejal Zelenski, a opozoril, da se mora pripraviti na nove napade na svojo energetsko infrastrukturo.

"Zavedati se moramo, da lahko ruski teroristi tako kot lani tudi to zimo napadejo naš energetski sektor in kritične objekte," je opozoril.

Zelenski je govoril po tem, ko so bili davi nad Moskvo sestreljeni trije ukrajinski droni. Pri tem je bilo poškodovano pročelje dveh stolpnic v poslovni četrti v Moskvi, za kratek čas je bilo zaprto mednarodno letališče Vnukovo.

Fotografije s kraja dogodka kažejo, da je na vogalih stavb poškodovanih več oken, pod njimi pa so na tleh raztresene razbitine.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo tudi, da je ruska zračna obramba ponoči uničila 25 ukrajinskih dronov nad polotokom Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014.