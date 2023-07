Ukrepi zaradi zažiganja Korana

Nedavni protesti na Švedskem in Danskem, ki so vključevali skrunitve Korana, so v več muslimanskih državah sprožili jezne proteste in grožnje

Danska in Švedska po številnih protestih v večinsko muslimanskih državah zaradi sežiganja Korana razmišljata o ukrepih, s katerimi bi preprečili ali omejili skrunitve islamske svete knjige, poročajo tuje tiskovne agencije.

Švedski premier Ulf Kristersson je sporočil, da je glede tega v tesnem stiku s predsednico danske vlade Mette Frederiksen. Kot je v nedeljo zvečer zapisal na družbenem omrežju Instagram, so varnostne razmere trenutno najresnejše po drugi svetovni vojni, kar bi lahko izkoristile države, posamezniki ali drugi akterji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Danska vlada je pred tem v nedeljo napovedala, da bo preučila pravna sredstva za prepoved sežiganja Korana pred tujimi veleposlaništvi. Kot je ob tem poudaril danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, je vere dovoljeno kritizirati. "Toda če stojite pred tujim veleposlaništvom in sežigate Koran ali pred izraelskim veleposlaništvom sežigate zvitek Tore, to nima drugega namena kot izzivanje," je poudaril in dodal, da to ogroža varnost države.

V sporočilu danskega zunanjega ministrstva piše, da je vlada ugotovila, da protesti zaradi sežiganja Korana koristijo predvsem skrajnežem, zato želi raziskati možnost posredovanja v primerih žalitev drugih držav, kultur in ver, kar bi lahko negativno vplivalo na Dansko, tudi glede varnosti. Ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob tem poudarilo, da je ob tem treba upoštevati svobodo izražanja, ki jo je izpostavilo kot eno najpomembnejših vrednot države.

Danska vlada je v nedeljo opozorila, da so protesti dosegli raven, ko Dansko v številnih delih sveta obravnavajo kot državo, ki omogoča žaljenje in omalovaževanje kultur, verstev in tradicij drugih držav. Ministrstvo je dodalo, da je bil glavni namen nekaterih dejanj izzivanje, kar bi lahko imelo resne posledice.

Švedska vlada pa je v četrtek zaradi poslabšanja varnostnih razmer 15 vladnim agencijam naročila, naj okrepijo sposobnost države za preprečevanje terorizma.