Frankfurt / Skupna razstava treh muzejev o Almi Karlin

Razstava bo na ogled v Haus am Dom - Katholische Akademie Rabanus Maurus od 15. septembra do 23. novembra

Alma M. Karlin v beli obleki in s klobukom, Honolulu, Havaji, 20. leta 20. stoletja

Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje in Slovenski etnografski muzej, se bodo septembra v Frankfurtu predstavili s skupno razstavo o pisateljici Almi M. Karlin. Razstava bo v frankfurtskem Haus am Dom - Katholische Akademie Rabanus Maurus na ogled od 15. septembra do 23. novembra.

Razstava Alma Maksimilijana Karlin – pisateljica, ki se navezuje na program Frankfurtskega knjižnega sejma 2023 in posebno vlogo Slovenije kot častne gostje, bo izpostavila literarno pot Alme M. Karlin in njeno prepletenost v času in prostoru. Naslov povzema naziv na originalni Almini vizitki, s katero se je Alma predstavljala in odraža njen osrednji življenjski cilj – pisanje. Razstava gradi na izpostavljenih citatih iz njenih knjižnih del, s katerimi presprašuje vedno aktualna vprašanja o pozicijah moči, vlogi tradicij, vprašanju spolov in družbenih neenakosti.

V osrednjem delu razstave se z izbranim spremnim gradivom predstavlja 36 prvih knjižnih izdaj Karlin. To so prve izdaje iz zgodnejšega obdobja, potopisi iz 30. let 20. stoletja, ki so njena najodmevnejša in najbolj prepoznavna dela, ter knjige, ki so prvič izšle šele po avtoričini smrti. Razstavljeno gradivo priča o povezavah in prizadevanjih med Karlin, njenimi deli, različnimi založniškimi hišami in kritiki.

Razstavno vsebino povezujejo sodobne umetniško-literarne refleksije: povečave ilustracij in izbor originalov slikarke Huiqin Wang, ki jih je umetnica izrisala za slikanico Mala Alma na veliki poti (avtorja Huiqin Wang, Milan Dekleva, založba Mladinska knjiga Založba, 2020) in dopolnila za projekt kratkega animiranega filma Alma, neuklonljiva ženska (režija: Huiqin Wang, Andrej Kamnik, 2022) in kopije stripovske biografije Weltbürgerin aus der Provinz avtorjev Marijana Pušavca in Jakoba Klemenčiča (Bahoe Books 2020).

Avtorji razstave se z raziskavami in predstavitvami dela in življenja Alme M. Karlin ukvarjajo že dlje časa: Tanja Roženbergar – raziskava, dokumentacija pričevanj in razstava Alma vox populi, publikacija Almine meje in margine; Marija Počivavšek – strokovno sodelovanje pri knjižnih projektih Moji zgubljeni topoli, Peš po domačih krajih idr.; Stane Rozman – organizacija razstav o Almi Karlin v mednarodnem prostoru. V tokratnem fokusu pa izpostavljajo Almino bogato in raznovrstno literarno pot.

Alma M. Karlin (1889-1950), svetovna popotnica, pisateljica, poliglotka, teozofinja, svetovljanka, rojena v Celju, je svojo življenjsko zgodbo, pogosto nerazumljeno ter izkušnje osemletnega potovanja okoli sveta v oddaljene kraje in med tuje ljudi, prelila v svoja literarna dela.