Kamfest / Festival, ki diha z mestom

Od 4. do 12. avgusta v Kamniku

Matter

© Uroš Abram

Ulice in trge Kamnika bo od 4. do 12. avgusta zavzel že 20. poletni festival Kamfest. Po besedah organizatorjev je ena glavnih značilnosti Kamfesta, da diha z mestom. Letošnja izdaja se pridružuje aktivnostim za obuditev Šutne, glavne kamniške ulice. Skupaj bo ponudila približno 50 dogodkov.

Kot so za STA zapisali organizatorji, je ena od glavnih značilnosti Kamfesta iskanje novih prizorišč, ki jih lokalna skupnost lahko, ali pa tudi ne, prepozna kot zanimive in uporabne skozi vse leto. Tako se Kamfest letos pridružuje aktivnostim za ponovno oživitev Šutne, najslikovitejše kamniške ulice, ki se je iz najaktivnejšega dela mesta na prehodu tisočletja spremenila v ulico zaprtih vrat.

V sodelovanju z obstoječimi ponudniki bodo poskušali tudi s Kamfestom dodati devet dni aktivnega življenja v ta res slikoviti del mesta. Po vzoru mariborskih Skritih dvorišč bodo uporabili dve notranji dvorišči za glasbeno in gledališko dogajanje, iz obstoječih ponudnikov pa so sestavili zanimiv družabni program, v sklopu katerega se bo vrtelo stare vinilne plošče, poizkušalo kraft pivo, se friziralo na pločniku, obujajo pa tudi kamniški sejem starin.

Vse to bo le del pestre ponudbe v središču mesta, ki predstavlja približno polovico vsega programa. Ostalo se bo dogajalo še v samostanu Mekinje in v Kreativni četrti Barutana, nekdanji smodnišnici, dodajajo organizatorji.

V nekdanji smodnišnici je sicer Kamfest prisoten že od leta 2014. V zadnjih treh letih se je osredotočil na večje koncertne dogodke, saj je prostor primeren za večje število obiskovalcev. Kot poudarjajo organizatorji, je tudi ta del Kamfesta namenjen promociji izjemnih prostorov, ki jih ima občina Kamnik. Barutanski oder namreč spada v t. i. Kreativno četrt Barutana, ki na severnem delu Kamnika združuje Dom kulture Kamnik, Mladinski center Kotlovnica, KIKštarter, Rod Bistriških gamsov, Kulturno društvo Priden možic in Skupino arhitektov Štajn. Celotno področje je vedno bolj prepoznavno, tudi izven lokalnega okolja, pred odrom pa letos pričakujejo največ obiskovalcev do sedaj.

Po oceni organizatorjev devetdnevni festival vsako leto obišče med 25.000 in 30.000 obiskovalcev.

V Parku Evropa bo Kamfest s predstavami razveseljeval najmlajše, v času KUL petkov pa tudi malce starejše, gostoval bo na Duplici, kjer bo festivalsko dogajanje prinesel na vrt OŠ Marije Vere, Muzejski oder pa bo oživljal lapidarij Medobčinskega muzeja Kamnik na gradu Zaprice.

Med letošnjimi vrhunci organizatorji na spletni strani festivala med drugim izpostavljajo vodene oglede po urbanem Kamniku v povezavi z razstavo Veselo v Kamnik. V glavnem šestdeseta leta, petdnevni kino program v samostanu Mekinje, dan košarke s turnirjem trojk in nastopom Dunking Devilsov na Šutni in na Barutanskem odru koncerte skupin Koala Voice, .travnik, Matter, Klemna Klemna, Čomp in Leopolda I.,, Batiste Cadilac in Kokosy. Notvoritvenem petkovem koncertu v Parku Evropa bo nastopila pivška skupina Ana Pupedan.

Organizatorji izpostavljajo, da se je na Kamfest mogoče pripeljati tudi z vlakom. Ocenjujejo, da se dnevno z vlakom na festival povprečno pripelje približno 50 obiskovalcev, za letos pričakujejo, da se bo ta številka konkretno povečala, saj je urnik festivala v dobršni meri prilagojen voznemu redu kamniškega vlaka. Otroški program se začenja pet minut čez 18. uro, ko pripelje vlak na postajo Kamnik Mesto, ki je dobesedno na prizorišču festivala, zadnji vlak proti Ljubljani pa odpelje ob 23.15, petnajst minut po zaključku festivalskega dogajanja.

