Lufthansa in letališče Düsseldorf v tožbo zoper podnebne aktiviste

Ti so sredi meseca vdrli na letalske steze letališč v Hamburgu in Düsseldorfu ter za več ur ohromili letalski promet

© Profimedia

Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo vložil odškodninsko tožbo zoper podnebne aktiviste iz skupine Last Generation, ki so sredi meseca vdrli na letalske steze letališč v Hamburgu in Düsseldorfu ter za več ur ohromili letalski promet. Za isto potezo se je odločilo tudi letališče Düsseldorf, o tožbi razmišljajo tudi drugi letalski prevozniki.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je tiskovna predstavnica Lufthanse danes pojasnila, da bodo zahtevali odškodnino v imenu vseh družb znotraj skupine, in sicer Austrian Airlines, Swiss Airlines, Brussels Airlines in Eurowings.

Kako visoko, ni povedala, strokovnjak za letalstvo Gerald Wissel, čigar izjavo povzema dpa, pa je za časnik Rheinische Post izpostavil, da bo verjetno dosegla več milijonov evrov.

Tožbo zoper podnebne aktiviste bo vložilo tudi letališču v Düsseldorfu, o isti potezi pa razmišljata tudi letalski družbi Condor in Tuifly.

Podnebni aktivisti, ki so želeli opozoriti na onesnaženje, ki ga povzroča letalski promet, so se 13. julija prilepili na letalske steze na letališčih v Düsseldorfu in Hamburgu, podoben protest so že novembra lani organizirali tudi na berlinskem letališču.

Zaradi protestov so bili odpovedani ali preusmerjeni številni leti. Kot poroča dpa, je nizkocenovni letalski prevoznik Eurowings, ki je v lasti Lufthanse, krivdo za odpoved 55 letov v celoti pripisal protestom na letališčih.

Člani aktivistične skupine so se zaradi dogodka znašli tudi pod drobnogledom policije, nekateri od njih so bili v času protestov pridržani. Kot poroča dpa, policijske preiskave v teh primerih še niso zaključene, omenjenim posameznikom pa zdaj grozi še možnost, da bodo morali zaradi svojih dejanj tudi odškodninsko odgovarjati.