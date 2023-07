Republikanci se pripravljajo na prvo televizijsko soočenje predsedniških kandidatov

Trump je konkurente označil za klovne

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

V Milwaukeeju v ameriški državi Wisconsin bo 23. avgusta prvo televizijsko soočenje republikanskih kandidatov za predsedniške volitve leta 2024. Doslej se je nanj uspelo kvalificirati sedem kandidatov na čelu z bivšim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je konkurente že označil za klovne in jih pozval, naj se umaknejo iz tekme.

Za uvrstitev na soočenje televizije Fox News morajo kandidati izpolniti nekaj kriterijev. Med drugim morajo imeti najmanj enoodstotno podporo med volivci v treh pomembnih nacionalnih anketah ter najmanj 40.000 posamičnih donatorjev v 20 zveznih državah.

Trump je zlahka izpolnil vse kriterije, vendar napoveduje, da se soočenja ne bo udeležil. "Klovne" na dogodku v Iowi je pozval, naj se umaknejo in mu prepustijo nominacijo.

Bivši guverner New Jerseyja Chris Christie, ki trdi, da je prav tako izpolnil kriterije, in je eden od redkih, ki si upajo kritizirati Trumpa, je dejal, da bivšemu predsedniku njegov ego ne bo dovolil, da se ne bi udeležil soočenja.

Christie je večkrat javno dejal, da Trump ne sme osvojiti republikanske predsedniške nominacije, ker zaradi vseh postopkov na sodiščih ne more zmagati na volitvah.

Volilna baza medtem Trumpu ostaja zvesta, njegove težave na sodiščih pa pripisujejo političnemu pregonu pravosodnega ministrstva demokratske vlade predsednika Joeja Bidna.

Kriterije za udeležbo na soočenju je izpolnil tudi guverner Floride Ron DeSantis, ki v anketah najmanj zaostaja za Trumpom. A donatorji in vodilni republikanci, ki ne podpirajo Trumpa, namesto njega že iščejo alternativo bivšemu predsedniku.

DeSantis je namreč na Floridi podpisal vrsto spornih zakonov, ki odmevajo po ZDA. V zadnjem času je bil največ kritik deležen nov šolski program, ki priporoča, da otroke v šolah učijo, da suženjstvo ni bilo povsem slabo.

To je med prvimi kritiziral temnopolti senator iz Južne Karoline Tim Scott, ki je prav tako izpolnil kriterije za soočenje.

Kriterije je izpolnila tudi bivša guvernerka Južne Karoline Nikki Haley, ki je bila v Trumpovi vladi veleposlanica ZDA pri ZN. Edina ženska med republikanskimi kandidati poudarja, da je čas za nove in mlajše kandidate, čeprav neposredno ne kritizira Trumpa, saj naj bi si želela, da si jo izbere za svojo podpredsedniško kandidatko.

Kriterije sta izpolnila še poslovnež Vivek Ramaswamy, ki mu glede na to, da je v tekmo vstopil kot popolnoma neznan, gre dokaj dobro, ter guverner Severne Dakote, milijonar Doug Burgum. Ta se je znašel tako, da ljudem za dolar podpore za kampanjo ponuja 20 dolarjev vredne darilne bone.

Doslej pa se na soočenje ni uspelo uvrstiti nekdanjemu guvernerju Arkansasa Asi Hutchinsonu, ki si kot Christie drzne kritizirati Trumpa, in še nekaterim, tudi Trumpovemu podpredsedniku Miku Penceu. Ankete ga komaj zaznavajo, zadostnega števila donatorjev pa nima.

Trump ostaja favorit ne glede na kazenski pregon zveznih tožilcev na Floridi, kazenski pregon v New Yorku in kmalu še najverjetneje dodaten kazenski pregon na zvezni in državni ravni Georgie zaradi spodnašanja izida volitev.

Konec minulega tedna je na zborovanju republikanskih kandidatov v Iowi med drugim zahteval, naj kongres ustavi pomoč Ukrajini, dokler Bela hiša ne bo sodelovala s kongresnimi preiskavami Bidna in njegove družine.

Republikance v kongresu je pozval, naj vložijo ustavno obtožbo proti Bidnu, za kar pri večini ni prave volje. V zvezi s posli Bidnovega sina Hunterja doslej povezav ali česa obremenilnega ni uspelo odkriti niti nekdanjemu Trumpovemu pravosodnemu ministrstvu niti kongresu pod republikanskim vodstvom.

Biden je sicer v petek prvič priznal štiri leta staro vnukinjo Navy, ki jo je spočel Hunter z Lunden Roberts, ko se je otepal odvisnosti od mamil. Hunter je otroka priznal šele pred mesecem dni po pozitivnem očetovskem testu.

Republikanci zdaj Bidna opisujejo kot okrutnega in brezčutnega starca in ga sprašujejo, zakaj je trajalo tako dolgo, da je priznal sedmega vnuka. Biden jim odgovarja, da gre za zasebne zadeve.