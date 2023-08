Tanja Fajon / »Naredila bom vse, da plače diplomatov ostanejo nespremenjene«

Ministrica za zunanje zadeve zagotavlja ohranitev plač diplomatov

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve

© Uroš Abram

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes zavzela, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da plače diplomatk in diplomatov ostanejo nespremenjene tudi po januarju, ko bo v veljavo stopil zakon o čezmejnem izvajanju storitev. V luči tega namerava po vladnih počitnicah sklicati sestanek pristojnih ministrov, so sporočili z zunanjega ministrstva.

"Kot ministrica za zunanje in evropske zadeve bom naredila vse, kar je v moji moči, da neto plače slovenskih diplomatk in diplomatov po januarju ostanejo na enaki ravni, kot so bile do sedaj," je v izjavi zatrdila Fajon.

V luči tega namerava v prihodnjih dneh povabiti pristojne ministre, katerih delokrogi pokrivajo plačno politiko javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino, da se takoj po vladnih počitnicah sestanejo in najdejo skupno, vzdržno in dolgoročno rešitev za nastalo situacijo.

"Sočasno bom tudi znotraj ministrstva sprejela vse potrebne ukrepe, da se v prihodnosti ne bi več znašli v podobni situaciji, ter vzpostavila delovno skupino, ki bo predlagala ukrepe za izboljšanje položaja in ugleda poklica diplomata v slovenski javnosti in družbi," je še dodala.

Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve

Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev je DZ potrdil konec marca. Z njegovo uveljavitvijo s 1. 1. 2024 se bo iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju črtalo določilo, ki je delodajalcem omogočalo znižanje davčne osnove za plačilo prispevkov za določene napotene delavce na zakonski minimum.

To je za napotene delavce v primerjavi z delavci, ki prejemajo enako bruto plačo v Sloveniji, pomenilo nižje pokojnine, za državo nižji priliv v pokojninsko blagajno, za sosednje države pa nelojalno konkurenco, zaradi česar je bil na ravni EU sprožen postopek zoper Slovenijo.

Novi zakon tako med drugim razburja tudi na zunanjem ministrstvu. Bruto plača diplomatov je namreč v tujini bistveno višja kot doma, ob plačilu prispevkov od dejanske plače pa bi tako prejeli precej nižja neto izplačila, pri čemer naj bi bila ta že zdaj med najnižjimi v EU.