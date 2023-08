Minister Šarec / »Razmere so resne, na terenu je vojska, ostanite doma«

Minister za obrambo Marjan Šarec opozarja, da so zaradi poplav razmere v državi zapletene, aktiviran je akcijski načrt Vihra

Marjan Šarec, minister za obrambo

© Borut Krajnc

Razmere v Kamniku, kjer se spopadajo s poplavami in plazovi, spremlja tudi minister za obrambo Marjan Šarec. V izjavi za medije je med drugim dejal, da se sestaja štab republiške civilne zaščite, kjer se bodo odločili o nadaljnjih korakih. Razmere so resne, je opozoril, na terenu je vojska, aktiviran je tudi akcijski načrt Vihra.

Gasilci, civilna zaščita in vojaki imajo sicer nemalo težav z dostopom do prizadetih območij, saj so ceste marsikje poplavljene ali neprevozne zaradi plazov.

Podobno je tudi v Kamniku, kjer je voda odnesla mostove in poplavila tako zasebne objekte kot javne ustanove. Šarec ob tem poziva ljudi, naj ne hodijo ali vozijo v vodo, saj imajo potem reševalne ekipe več dela s tem, da rešujejo iz vode ljudi, ki tam obtičijo.

"Razmere so izjemno zapletene zato na tem mestu pozivam vse, ki nimate nujnih poti, da ostanete doma ter se ne vozite naokoli."



Marjan Šarec,

minister za obrambo

Na območju občine Kamnik sicer v današnjih poplavah beležijo tudi eno smrtno žrtev, a podrobnosti o okoliščinah dogodka Šarec še nima.

Sicer pa je v današnji ujmi prizadet velik del Slovenije, je poudaril Šarec. "Razmere so izjemno zapletene zato na tem mestu pozivam vse, ki nimate nujnih poti, da ostanete doma ter se ne vozite naokoli," je dodal.

Minister je povedal še, da je trenutno aktiviranih okoli 250 pripadnikov Slovenske vojske, aktiviran pa je bil akcijski načrt Vihra. Načrt predvideva aktivacijo sil Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč večjega obsega in zagotavlja pomoč vojakov Slovenske vojske sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

