Golob / »Prizadeti dve tretjini Slovenije, škoda bo verjetno presegla 500 milijonov evrov«

Slovenija se sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države

Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za medije po seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) dejal, da se Slovenija sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, prizadeti sta dve tretjini države. Današnja noč je bila sicer bolj prizanesljiva, a škoda bo verjetno presegla 500 milijonov evrov, je ocenil.

Napori, da bomo spet lahko omogočili normalno življenje, bodo veliki, je opozoril premier. Poškodovani so predvsem cestna in energetska infrastruktura ter več sto objektov za bivanje.

Na seji SNAV so se seznanili s poročilom civilne zaščite, uprave za zaščito in reševanje, ministrstva za obrambo in ministrstva za notranje zadeve.

Črna na Koroškem je še vedno odrezana od sveta. Primanjkovati je začelo pitne vode in opreme, zato bodo te nujne artikle dostavljali po zraku.

Prav tako bodo trgovine - tako živilske, kot tiste s tehnično opremo, odprte v nedeljo oz. bodo odprte dlje, je dejal Golob. Cilj tega ukrepa je, da se lahko prva sanacija začne izvajati čim hitreje.

Vse, ki bi želeli pomagati, premier poziva, naj to storijo prek sistema zaščite in reševanja na lokalni ravni, saj ta deluje koordinirano, samo na ta način pa bodo lahko izpeljali akcije. "Včasih so dobri nameni škodljivi, ko se jih ne da koordinirati učinkovito, ali pa ko obstoječe sisteme žal na nek način onemogočijo, da bi delovali," je dejal premier.

Ravno aktivacija vseh sil v državi, ki poteka danes, je po njegovi oceni ključna za koordinirano pomoč ljudem. Še enkrat se je zato zahvalil vsem, ki so danes na terenu - gasilcem, vsem članom civilne zaščite, pripadnikom Slovenske vojske in policije, "ki res pomagate ljudem, da se lahko postavijo na noge".

Razglasitev izrednih razmer za zdaj ni potrebna, je menil, saj imamo po njegovih besedah enega boljših sistemov za zaščito in reševanje v Evropi in sistem civilne zaščite deluje.

Prav tako smo s strani mednarodne skupnosti prejeli več pobud glede pomoči, Slovenijo so neposredno kontaktirale tudi sosednje Hrvaška, Madžarska in Avstrija. Golob se je za ponujeno pomoč zahvalil. "Prav je, da tisto pomoč, ki jo lahko uporabimo, tudi sprejmemo, zato da smo pri tem, da postavimo Slovenijo spet na noge, čim hitrejši," je dejal.

"Prav je, da tisto pomoč, ki jo lahko uporabimo, tudi sprejmemo, zato da smo pri tem, da postavimo Slovenijo spet na noge, čim hitrejši."



Robert Golob,

premier

Na seji SNAV so po premierjevih besedah vsi politiki ugotovili, da danes ni čas za iskanje razlik, "še manj za iskanje razlogov, kdo je kriv za karkoli iz preteklosti". Sklenili so, da je čas za enotno delovanje, "da si bodo naši državljani hitreje opomogli". "Želim, da bo ta politična enotnost trajala čim dlje," je dejal.

Sledi izredna seja vlade, na kateri bodo potrdili predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim želijo predvsem opolnomočiti župane, da lahko nujne intervencijske ukrepe sprejmejo mimo sistema javnega naročanja, s tem pa omogočijo normalno življenje svojim občanom ter vzpostavijo pretočnost ljudi in blaga v čim hitrejšem času. Premier pričakuje, da bo DZ predlog obravnaval že v torek ali sredo.

Če bomo želeli posledice učinkovito odpraviti, bomo morali "začeti delati drugače, kot smo bili navajeni v preteklosti", je dejal premier. Zakonske spremembe pa bo najverjetneje treba izboljševati sproti, je dejal.

8kEBtqSmwp8

LtZQdRtc3M0