V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine

Iz Poljske in Madžarske sta danes odpotovala kamiona, opremljena s hrano in humanitarno pomočjo

Posledice ujme v Nazarjah

© Luka Dakskobler

V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine ob ujmi. "Iz Poljske in Madžarske sta danes odpotovala kamiona, opremljena s hrano in humanitarno pomočjo," je sporočil Rdeči križ Slovenije. "Caritas Avstrija je ponudila finančno pomoč, pomagali pa so tudi številni Slovenci, ki živijo v tujini," so za STA pojasnili pri Slovenski karitas.

"Prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo poljskega Rdečega križa za Slovenijo so zjutraj odpotovali iz Poljske," je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisalo poljsko veleposlaništvo v Sloveniji. Ob tem je dodalo, da prostovoljci iz Poljske že pomagajo na terenu.

Rdeči križ Slovenije je medtem potrdil, da sta na poti v Slovenijo kamion iz Poljske, ki ga dostavlja Rdeči križ Poljske, in kamion iz Madžarske, ki ga bodo dostavili člani Rdečega križa Madžarske. Oba sta natovorjena s hrano in higienskimi pripomočki.

V preteklih dneh je Rdeči križ Slovenije od hrvaških kolegov prejel tudi dva tovornjaka pitne vode, ki so ju že distribuirali po celotni Sloveniji. "Smo pa v dogovorih tudi z drugimi nacionalnimi društvi Rdečega križa in Rdečega polmeseca glede dostave potrebne pomoči," so še dodali.

Slovenska karitas poleg pomoči Caritas Avstrije v prihodnjem tednu pričakuje tudi pomoč drugih članic mreže Caritas Evropa. Finančno pomoč so doslej prispevali nekateri Slovenci, ki živijo v tujini. Slovenske skupnosti v tujini, med drugim tudi v Kanadi in na Finskem, pa so že začele z zbiranjem materialnih sredstev.

"Iskreno smo veseli za solidarnost iz tujine, da vsaj malo olajšamo trpljenje številnim slovenskim družinam prizadetim v poplavah, da bodo lažje popravili nastalo škodo in si uredili svoje domove. Podpora mreže Caritas in Slovencev po svetu v teh težkih časih je neprecenljiva," je v soboto za STA še sporočila Slovenska karitas.

V odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del države, so pomoč doslej ponudile tudi Hrvaška, Madžarska in Črna gora. Predsednik vlade Robert Golob je sicer v petek sporočil, da se Slovenija sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, škoda pa bo verjetno presegla 500 milijonov evrov.