Slovenija med drugim zaprosila za 40 strojev, 40 montažnih mostov

Reševalna pomoč na večini območij, ki so jih prizadele poplave, prehaja v fazo zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje in zagotavljanje komunikacij

Poplava v Medvodah

© Luka Dakskobler

Reševalna pomoč na večini območij, ki so jih prizadele poplave, prehaja v fazo zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje in zagotavljanje komunikacij. Zaradi obsežnosti škode na prizadetih območjih se je Slovenija odločila, da prek dveh mehanizmov med drugim zaprosi za 40 strojev z ekipami, 40 montažnih mostov, pet helikopterjev in 200 vojakov.

STA je objavlila seznam pomoči, za katero je prek dveh mehanizmov zaprosila Slovenija.

Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest je Slovenija zaprosila za:

10 delovnih strojev (bager, goseničar) do 7,5 tone z inženirsko ekipo,

10 delovnih strojev (bager, goseničar) do 17,5 tone z inženirsko ekipo,

10 delovnih strojev (bager, goseničar) nad 17,5 tone z inženirsko ekipo,

10 delovnih strojev (bager in buldožer) z inženirsko ekipo,

30 specialnih vozil za urejanje vodotokov z inženirsko ekipo,

20 montažnih mostov, dolgih do 40 metrov.

Prek mehanizma Nata za odzivanje na naravne in druge nesreče je Slovenija zaprosila za pomoč v obliki:

pet težkih vojaških helikopterjev z nosilnostjo vsaj pet ton za prevoze,

200 vojakov za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči,

20 montažnih mostov, dolgih do 40 metrov.

(vir: Urad vlade RS za komuniciranje)

Hrvaška je že zagotovila pomoč vojaškega helikopterja za pomoč pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri. Pomoč ostalih držav Slovenija še pričakuje. Pomoč usklajujejo prek Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je v stalnem stiku z obema centroma za koordinacijo pomoči v Bruslju, so še sporočili z Ukoma.