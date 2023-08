Poplave / »Stvari se umirjajo, so pa še zmeraj resne«

Pretok Mure upada, poplavni val na območju Hotize

Včerajšnji pogled iz helikopterja Cougar na potek pomoči pri sanaciji nasipa in zajezitvi reke Mure pri Dolnji Bistrici. Obseg nalog in območje delovanja Slovenske vojske se širi tudi na območje Prekmurja.

Pretok Mure danes upada in razmere ob reki se postopoma umirjajo. Potem ko so v nedeljo sanirali vodni nasip na območju Dolnje Bistrice, so se ljudje z ogroženih območij lahko vrnili na svoje domove. Pristojne službe tam danes še dodatno utrjujejo nasip, poplave pa zdaj grozijo naseljem Hotiza in Kot, zato tam pospešeno prečrpavajo vodo.

"Stvari se umirjajo, so pa še zmeraj resne. Voda pada, zato smo lahko optimistični, da bo v kratkem konec. Moramo pa skrbno paziti na manjše popravke, ker voda še uhaja skozi betonske bloke in moramo še naprej delati, da jo ustavimo," je za STA davi povedal vodja intervencije v Dolnji Bistrici Miroslav Vuk.

Potem ko so v nedeljo na reki Muri pri Gornji Radgoni beležili rekordno velik pretok 1450 kubičnih metrov na sekundo, je ta davi po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) padel pod 900 kubičnih metrov na sekundo.

V Dolnji Bistrici se to po besedah Vuka še ne pozna, trenutno je pri njih raven vode le za okoli deset centimetrov nižja od stanja v nedeljo.

Županja občine Črenšovci Vera Markoja je po sanaciji nasipa v nedeljo zvečer preklicala odrejeno evakuacijo nekaj sto ljudi, saj voda na tem območju ne ogroža več stanovanjskih hiš, ampak se razliva po poljih in drugih kmetijskih površinah.

Poplavni val, ki je nastal zaradi poškodovanega nasipa, je zdaj po besedah lendavskega župana Janeza Magyara dosegel Hotizo in skupaj z ostalimi pritoki grozi, da bo poplavil tamkajšnje hiše. Zato so odredili evakuacijo za spodnji del naselja Hotiza, za naselje Kot pa je odrejeno stanje pripravljenosti na morebitno evakuacijo.

"Zaledne vode so se tako razbohotile, da nam grozi zalivanje hiš," je župan povedal za STA. Pripadniki civilne zaščite prečrpavajo vodo tudi s pomočjo dveh večjih črpalk in tako po besedah župana verjamejo, da bodo lahko ubranili hiše pred poplavo.