Koroška / Vzpostavljanje prometnih poti in vodooskrbe, nastajajo novi plazovi

Nadaljuje se odstranjevanje posledic ujme, ki je uničila ogromno premoženja in infrastrukture, mnoga podjetja ostajajo zaprta, neprevoznih je veliko cest

Po umiritvi vremenskih razmer je danes na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih povezav do prizadetih območij in vodooskrbe, skrbijo pa novi zemeljski plazovi. Nadaljuje se odstranjevanje posledic ujme, ki je uničila ogromno premoženja in infrastrukture, mnoga podjetja ostajajo zaprta, neprevoznih je veliko cest.

Najbolj je na Koroškem prizadeta Mežiška dolina, kjer so najnujnejšo oskrbo v nedeljo zagotavljali s pomočjo helikopterjev, cestno prometno povezavo za oskrbo do zelo prizadete Črne na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj prometno in prek telefonov odrezana od sveta, pa so vzpostavili iz Šoštanja preko Slemena, deloma za oskrbo tudi po Mežiški dolini in ponekod preko meje z Avstrijo.

Na Prevaljah, kjer je v noči na nedeljo narasla reka Meža odnesla eno hišo, ostali pa so tudi brez več mostov in cest, je danes v ospredju zagotavljanje vodooskrbe. V več delih občine ni vode, saj je na več mestih pretrgan vodovod, zato so vojsko že zaprosili za dva pontonska mosta, na katera bi lahko, kot je danes za STA povedal župan Občine Prevalje Matic Tasič, tudi obesili vodovodne cevi. Zdaj vodo na več mestih zagotavljajo s cisternami.

Prav tako bodo poskušali danes zagotoviti več kemičnih stranišč, predvsem za ljudi v stanovanjskih blokih, po Tasičevih besedah se namreč bojijo morebitnih posledic trenutnih razmer tudi na splošnem zdravstvenem področju.

"V več delih občine ni vode, saj je na več mestih pretrgan vodovod, zato smo vojsko že zaprosili za dva pontonska mosta, na katera bi lahko tudi obesili vodovodne cevi. Zdaj vodo na več mestih zagotavljajo s cisternami."



Matic Tasič,

župan Občine Prevalje

Tudi elektrike še nimajo povsod v občini, med drugim je poplavljena obrtna cona Lahovnikovo odrezana od prometnih povezav, odneslo je tudi novozgrajene kolesarske poti. Kot so davi objavili prevaljski gasilci, je Pačnikov oz. Leški most zaprt tudi za pešce, saj se poseda, zato vse prosijo, da upoštevajo navodila. Na Prevaljah je danes sklicana tudi izredna seja občinskega sveta, na kateri bodo po županovih besedah svetnike seznanili s potekom dogodkov, ukrepi in načrti za naprej.

Še naprej so razmere zaostrene tudi drugod po Mežiški in Mislinjski dolini, tudi v Dravogradu, kjer se prav tako pojavljajo vedno novi plazovi in s tem zapore cest. Kot je v nedeljo zvečer sporočil župan Občine Dravograd Anton Preksavec, so morali zaradi aktivnosti v plazu na grajski bajti preventivno evakuirati večje število tamkajšnjih prebivalcev, prav tako so družino na Viški cesti. Skupno število evakuiranih oseb v Dravogradu je naraslo na 255.

Za danes je napovedano, da bodo opravil ogled plazov z geomehanikom, ki bo podal mnenje glede nadaljnjih aktivnosti. Danes v Dravograd dobijo pomoč iz Postojne v delovnih strojih, konec tedna pa so domačim gasilcem, pogodbenikom, civilni zaščiti in prostovoljcem posledice ujme pomagali odstranjevati tudi gasilci od drugod in pripadniki Slovenske vojske. Komunalno podjetje pa je že uspelo vzpostaviti vodooskrbo v občini.

Popolnoma so zaprte glavne ceste Maribor-Dravograd pri Velki in Ožbaltu, pri Otiškem Vrhu je neprevozna cesta Dravograd-Slovenj Gradec, prav tako je neprevozna cesta Dravograd-Ravne na Koroškem.

Nadaljnji zemeljski plazovi se prožijo tudi v Mislinjski dolini. Mestna občina Slovenj Gradec je v nedeljo zvečer objavila, da so gasilci v Pamečah preventivno postavili pregrado, kjer grozi plaz, in izselili dve družini.

Na Koroškem je zaradi posledic ujme neprevoznih veliko glavnih in tudi ostalih cest. Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so popolnoma zaprte glavne ceste Maribor-Dravograd pri Velki in Ožbaltu, pri Otiškem Vrhu je neprevozna cesta Dravograd-Slovenj Gradec, prav tako je neprevozna cesta Dravograd-Ravne na Koroškem.

Na območju Mestne občine Slovenj Gradec aktivnih več kot 160 plazov

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je danes sporočil, da je v telefonskem pogovoru z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek dobil zagotovila, da bo država prednostno reševala prevoznost državnih cest, med njimi povezavo med Slovenj Gradcem in Dravogradom. V Pamečah, kjer je Mislinja odtrgala del glavne ceste pri skulpturi "S", bodo glavno cesto obvozili po trasi kolesarke, pri Korošici, kjer je Mislinja uničila most, pa bodo morali postaviti začasen most.

Sicer pa je na območju Mestne občine Slovenj Gradec aktivnih več kot 160 plazov, od tega pa skrb vzbujata dva plazova v Pamečah in plaz na Rahtelu. Vse interventne službe v spremstvu geologov so na terenu in sporočajo, da ni razloga za paniko, so navedli pri občini.

"Med drugim lahko materialno ogroženi posamezniki in družine, ki ne razpolagajo z lastnimi sredstvi za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer."



Center za socialno delo Koroška

Center za socialno delo Koroška pa prizadetim v ujmi sporoča, da se lahko obrnejo na center za informacije o možnih oblikah pomoči. "Med drugim lahko materialno ogroženi posamezniki in družine, ki ne razpolagajo z lastnimi sredstvi za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer," so sporočili iz centra.

Na prizadetih območjih na Koroškem danes organizirajo akcije odstranjevanja posledic ujme in iščejo prostovoljce za pomoč, steklo je tudi več akcij zbiranja različne materialne pomoči.

PquHs1kqWCI