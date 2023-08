Akcija Hitrost / Policija preklicala poostren nadzor hitrosti

Policisti bodo sicer še naprej opravljali svoje redne naloge, med katere sodi tudi nadzor prometa

Agencija za varnost prometa in policija naj bi danes začeli nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bi trajala do konca tedna, a so zaradi nastalih razmer, ki so posledica vremenske ujme in obsežnih poplav, poostren nadzor preklicali.

© Borut Krajnc

Policija zaradi posledic vremenske ujme in obsežnih poplav preklicuje poostren nadzor hitrosti, ki naj bi v okviru akcije Hitrost potekal ta teden. Bodo pa policisti še naprej opravljali svoje redne naloge, med katere sodi tudi nadzor prometa, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP).

Agencija za varnost prometa in policija naj bi danes začeli nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bi trajala do konca tedna. V okviru akcije naj bi policisti ob rednem delu izvajali poostren nadzor hitrosti na cestnih povezavah, kjer bi bilo to mogoče.

A so zaradi nastalih razmer, ki so posledica vremenske ujme in obsežnih poplav, poostren nadzor preklicali. Bodo pa policisti še naprej opravljali svoje redne naloge, med katere sodi tudi kontrola prometa, na prizadetih območjih pa bodo prioritetno nudili pomoč ljudem in sodelovali pri odpravljanju posledic poplav, so sporočili iz AVP.

"Vozite odgovorno in pazite na svoje življenje ter življenja drugih, da že nastalim tragičnim zgodbam, ki so prizadele Slovenijo, ne bi dodajali novih."



Agencije za varnost prometa (AVP)

Vse voznike pa policija in AVP pozivata k odgovorni udeležbi v prometu. Opozarjajo, da morajo upoštevati cestne zapore in navodila intervencijskih služb, pri vožnji pa dosledno spoštovati predpise in omejitve hitrosti.

Kot so še poudarili, so intervencijske službe v tem trenutku izjemno obremenjene, zato si moramo prizadevati, da jim ne bi po nepotrebnem povzročali dodatnega dela. "Vozite odgovorno in pazite na svoje življenje ter življenja drugih, da že nastalim tragičnim zgodbam, ki so prizadele Slovenijo, ne bi dodajali novih," še pozivajo.