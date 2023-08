»Slovenija v teh težkih razmerah ni sama«

V sredo bo Sloveniji obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in si ogledala prizadeta območja

Slovenija je državam, posebej tistim v soseščini, hvaležna za pomoč in podporo pri soočanju z uničujočimi poplavami, so danes sporočili iz kabineta premierja Roberta Goloba. Ob tem so potrdili, da se bo v sredo v Sloveniji mudila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in si ogledala prizadeta območja.

Iz kabineta premierja so sporočili, da so posebej hvaležni tujim voditeljem, predvsem držav Zahodnega Balkana, in vodjem institucij EU, ki so v teh težkih časih Sloveniji izrazili solidarnost in podporo ter ji poslali najbolj potrebno pomoč.

"Slovenija v teh težkih razmerah ni sama, imamo veliko držav prijateljic in mednarodne podpore, vključno z EU, zvezo Nato in ZDA," so zapisali.

Ob tem so pojasnili, da so pomoč in podporo Sloveniji pri soočanju z najhujšo ujmo v zgodovini države med drugim ponudili Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Črna gora, Srbija, Grčija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Poljska, Bolgarija, Romunija, Slovaška, Francija, Luksemburg, Portugalska, Nizozemska, Izrael, Velika Britanija, ZDA in Armenija.

Solidarnost so prek družbenih omrežij poleg von der Leyen med drugim izrazili tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ta je na družbenem omrežju X med drugim zapisal, da je ganljivo videti solidarnost in pogum Slovencev, ki se soočajo s tragičnimi izgubami, ter da je pomoč na poti.

Predsednica Evropske komisije bo na ogled prizadetih območij prišla v sredo. Spremljal jo bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Slovenija je v nedeljo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite (ERCC) zaprosila za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest. Za pomoč pri odpravi posledic ujme je zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče (EADRCC).

V luči tega se je Golob danes po telefonu pogovarjal z generalnim sekretarjem zavezništva Jensom Stoltenbergom.

uRzrfsQfpkU

iXiidLZt9MU

SnSmnGpOY-U