Večina lekarn odprtih / Zdravil za zdaj dovolj

Iz Lekarniške zbornice Slovenije so sporočili, da si za nemoteno preskrbo z zdravili prizadevajo tudi v krajih, kjer so zaradi izrednih razmer težave z dostopom

Večina lekarn po državi je odprtih, za nemoteno preskrbo z zdravili si prizadevajo tudi v krajih, kjer so zaradi izrednih razmer težave z dostopom, so sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije. Zagotavljajo tudi, da imajo lekarne večdnevno zalogo zdravil.

Po doslej znanih podatkih zbornice je po državi, tudi v najmanjših krajih, odprtih večina lekarn in si prizadevajo za nemoteno preskrbo pacientov. Nekaj lekarn je bilo sicer poplavljenih in so začasno zaprte ali delajo s skrajšanim odpiralnim časom, je zbornica zapisala v sporočilu.

Težave so ponekod tudi z dostopom, vendar si vodstva in zaposleni po zagotovilih zbornice prizadevajo, da kljub izrednim razmeram farmacevtska obravnava in preskrba z zdravili ter medicinskimi pripomočki potekata nemoteno.

"Naše lekarne imajo večdnevno zalogo zdravil, zato so tudi na področjih, kjer je dostop otežen, lokalni prebivalci z zdravili oskrbljeni," so v sporočilu povzeli besede predsednice Lekarniške zbornice Slovenije Darje Potočnik Benčič.

Ljudem, ki so ostali brez zdravil, svetujejo, naj najprej stopijo v stik s svojim zdravnikom, nato pa preverijo tudi dostop do lekarne in odpiralni čas.