Poplave / Katere železniške proge se ponovno odpirajo

Delavci Slovenskih železnic sanirajo škodo

Nekateri odseki železniških prog so zaradi neurja, ki je minuli konec tedna močno prizadelo večji del države, še vedno zaprti. Delavci Slovenskih železnic (SŽ) sanirajo škodo. Kjer je možno, so uredili nadomestni avtobusni prevoz, ki pa ga ni tam, kjer niso prevozne niti ceste, so danes sporočili iz SŽ.

Danes so odprli progo Celje-Velenje. Na njej sicer velja režim počasne vožnje, saj še ni v celoti sanirana.

Za danes zvečer načrtujejo tudi odprtje levega tira železniške proge na odseku Litija-Sava, ki je poškodovan v dolžini stotih metrov. Sanacija desnega tira, ki je poškodovan v dolžini dveh kilometrov, bo trajala dlje časa. Na relaciji Trbovlje-Litija poteka nadomestni avtobusni prevoz.

V torek zvečer pa naj bi odprli tudi progo Sežana-Jesenice. Trenutno poteka sanacija na relaciji Sežana-Most na Soči, avtobusni prevoz je organiziran.

Koroška proga medtem ostaja zaprta. Zaposleni Slovenskih železnic se trenutno prebijajo od Ruš proti Prevaljam. Obvoza in nadomestnega prevoza ni, saj nekatere ceste niso prevozne, so še navedli v družbi.