Hidrologi / »Reke postopoma upadajo«

Mura se v zgornjem toku postopno vrača v strugo, v srednjem in spodnjem toku pa se poplavljene površine zmanjšujejo. Pretok Drave se zmanjšuje, prav tako poplavljene površine. Upada tudi Krka in Ljubljanica.

Na terenu je bilo 169 pripadnikov civilne zaščite, naloge je opravljalo 100 javnih uslužbencev uprave za zaščito in reševanje.

© Luka Dakskobler

Po ujmah, ki so v minulih dneh prizadele Slovenijo, reke postopoma upadajo, kaže hidrološko poročilo Agencije RS za okolje (Arso). Njihova vodnatost se zmanjšuje po celotni državi, tako bo tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo hidrologi.

Mura se v zgornjem toku postopno vrača v strugo, v srednjem in spodnjem toku pa se poplavljene površine zmanjšujejo. Pretok Drave se zmanjšuje, prav tako poplavljene površine. Upada tudi Krka, ki se danes še razliva na območjih vsakoletnih poplav, v sredo se bo vrnila v strugo. Ljubljanica se razliva na območju vsakoletnih poplav.

Vodnatost ostalih rek v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji je sicer velika, v južni in vzhodni Sloveniji pa srednja.

Kot ob tem poroča uprava za zaščito in reševanje, sta najbolj prizadeti območji ostajata Zgornja Savinjska in Koroške, kjer veliko cest zaradi poplavljenega ali poškodovanega cestišča ostaja zaprtih za promet. Tam nadaljujejo z odpravljanjem posledic uničujočih poplav. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so v ponedeljek aktivnosti potekale na več kot 500 deloviščih. Aktiviranih je bilo preko 500 gasilskih enot, enote gorskih reševalcev, vodnikov reševalni psov, ekipe prve pomoči in druge enote za zaščito, reševanje in pomoč.

Na terenu je bilo 169 pripadnikov civilne zaščite, naloge je opravljalo 100 javnih uslužbencev uprave za zaščito in reševanje. Na huje poplavljenih območjih je naloge izvajalo sedem regijskih enot za prečrpavanje vode. Na najbolj prizadetih območjih pomagajo tudi pripadniki slovenske vojske in policije, ki so z vsemi razpoložljivimi helikopterji sodelujejo pri oskrbi prebivalstva na nedostopnih območjih. Prisotnost policije je povečana tudi na evakuiranih območjih. V ponedeljek je tako skupno sodelovalo okoli 300 pripadnikov slovenske vojske in policije, ki so naloge opravljali v okviru rednega dela.

Na terenu prav tako posredujejo vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč (prostovoljne in poklicne gasilske enote, civilna zaščita, podvodna reševalna služba, radioamaterji) iz prizadetih območij. Njihove naloge se nanašajo predvsem na črpanje vode iz poplavljenih objektov, zagotavljanje dostopa do odrezanih naselij, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in naplavin, zagotavljanje oskrbe prebivalstva in reševanje oseb. Pri reševanju oseb iz nedostopnih območij sodelujejo razpoložljivi helikopterji policije in vojske, ki se jih uporablja tudi za dostavo nujno potrebnih sredstev na nedostopna območja.