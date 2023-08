»Zakaj je bilo treba vsega tega, se človek na koncu vpraša«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav je razdejanje hudo, v Črni le malokdo dvomi, da krajani ne bodo storili vsega (ob seveda nadvse nujni zunanji pomoči, ki v času pisanja tega prispevka že prihaja v kraj), da sanirajo svoje domove, objekte družbenega standarda in naravne danosti ter Črni vrnejo sijaj, ki ga je v teh dveh usodnih dneh izgubila."

"Zakaj je bilo treba vsega tega, se človek na koncu vpraša. Ali so bili vzrok lokalni eksploatatorji gozda z gradnjo novih in novih gozdnih vlak, ki presečejo naravne vodne poti, ki so premalo utrjene, ob njih pa se pušča veliko lesne mase? Je krivo globalno segrevanje, ki po eni strani povzroča suše in po drugi strani nadpovprečne padavine? Ali pa je to preprosto mogoče pripisati naravi in zakonitostim tako imenovanih stoletnih voda? Vse to samo v razmislek, v Črni namreč situacije noben odgovor ne bo spremenil."

(Marijan Lačen, upokojeni specialni pedagog in dolgoletni direktor CUDV Črna na Koroškem, v kolumni za časnik Delo)